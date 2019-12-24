周顯：前途見盡 會計師變牛工

核數未免太辛苦，現在連會計師也沒有人做。有人問，是不是人工太低，比不上以前，這問題連我也識得答：「以前人工都低，可能更辛苦，不完全是人工問題，而是可以看到ceiling，以前有機會發達，現在最多十零萬一個月，牛工一份，沒有大前途。」

港最缺商廈非住宅

在地產霸權下，四大會計師樓的會計師，連固定枱也沒有，只是豬肉枱，連partner都無房坐呀，陰功！所以我常常說，香港最缺的，還不是住宅，而是商業樓宇，但這些事大部分人都不知道，連制定房屋政策的官員和智庫，也不知道，反對派就更無知了。

日前同某名富二代食飯，他說最記得我寫的一篇文章，就是富二代都沒有前途，個個老竇給他們幾萬元一個月，有車揸有屋住，信用卡可以簽，以前鄭家純、林建岳、曾文豪等，二十幾歲已在商場上叱咤風雲，現在已完全沒有了。就算是四大家族的公子們，咪又係個個逗份人工，最多人工高過普通人，一千幾百萬一年，但要想億億聲真金白銀落袋，就唔使旨意了。

本人的政治課程的頭4班已收夠學生，由於太辛苦，暫不開第5班了，多謝粉絲們的支持。在今日的世界，搞政治居然比炒股票更受歡迎，真是完全想不到！

[周顯 投資二三事]