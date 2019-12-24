劉思明：消費股受捧 走勢不一慎選

恒指高開153點後回軟，早市最多跌41點後反彈，午後回試低位，收報27906點，升35點或0.13%；國指跌0.20%。大市成交656億元。據《明報》港股數據庫，升跌比率57比43，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份半成多；陽燭對陰燭為46比54，大市好壞參半，整體表現牛皮。

原材料食物科技器材升勢全面

本報數據庫追蹤的30個行業，有三分一下跌，中資電力跌逾1%，行業有兩成半股份上升；其他的跌幅小於1%，且各有股份上升；燃氣供應、博彩及消閒微跌，更有六成股份上升。至於上升行業，有三成的升幅多於1%，紡織及服飾、家居用品升1.28%；原材料、食物飲品、科技器材亦升1%，各有六七成股份上升，升勢相當全面。

服飾、家居、食品等消費股表現居前，普拉達（1913）、旺旺（0151）創52周新高，波司登（3998）、敏華（1999）、頤海（1579）等升逾3%，但尚未確認擺脫調整格局。大賣場營運商高鑫（6808）經過個多月調整，昨天向上突破，可以留意。

高鑫攻新零售 營收有望增五成

過去兩年高鑫積極打造新零售的基礎設施，並為新零售的規模提速；年初以來，B2C的店日均單量（DOPS）穩步上揚，到6月高鑫門店日均單量已達700單，並預計今年下半年B2C規模加速擴大。B2B業務亦已覆蓋高鑫所有門店，營收經過去年按年翻一番後，今年料仍有五成增長，為利潤提供貢獻。集團期望2020年將會是新零售的收成年。

至於雙品牌整合方面，高鑫旗下大潤發及歐尚的整合基本已經完成，歐尚門店的線上業務也逐漸步入正軌，隨着門店可控費用降低，總部費用大幅下降，料可提升業績及毛利表現。此外，集團透過簽訂租約或收購地塊，上半年取得49個地點開設綜合大賣場，將為未來增長帶來動力。

股價呈突破 上試10.7元

股價方面，高鑫相比經營百貨金鷹（3308）、利福中國（2136），表現一直強勢，近半年累升逾三成；金鷹、利福中國仍然下跌。

高鑫上月中升至9.2元後高位整固，昨天升穿高位後進一步向上，呈現突破走勢，中線料可上試10.7元；低收20天線約9元先行離場。

[劉思明 數據尋寶]