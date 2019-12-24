經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

下一篇 上一篇

劉思明：消費股受捧 走勢不一慎選

【明報專訊】港股長假在即，交投轉為淡靜，大市表現乏善可陳，只有少數消費股有資金追捧。消費股走勢不一，部分調整未完，不宜偷步。

恒指高開153點後回軟，早市最多跌41點後反彈，午後回試低位，收報27906點，升35點或0.13%；國指跌0.20%。大市成交656億元。據《明報》港股數據庫，升跌比率57比43，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份半成多；陽燭對陰燭為46比54，大市好壞參半，整體表現牛皮。

原材料食物科技器材升勢全面

本報數據庫追蹤的30個行業，有三分一下跌，中資電力跌逾1%，行業有兩成半股份上升；其他的跌幅小於1%，且各有股份上升；燃氣供應、博彩及消閒微跌，更有六成股份上升。至於上升行業，有三成的升幅多於1%，紡織及服飾、家居用品升1.28%；原材料、食物飲品、科技器材亦升1%，各有六七成股份上升，升勢相當全面。

服飾、家居、食品等消費股表現居前，普拉達（1913）、旺旺（0151）創52周新高，波司登（3998）、敏華（1999）、頤海（1579）等升逾3%，但尚未確認擺脫調整格局。大賣場營運商高鑫（6808）經過個多月調整，昨天向上突破，可以留意。

高鑫攻新零售 營收有望增五成

過去兩年高鑫積極打造新零售的基礎設施，並為新零售的規模提速；年初以來，B2C的店日均單量（DOPS）穩步上揚，到6月高鑫門店日均單量已達700單，並預計今年下半年B2C規模加速擴大。B2B業務亦已覆蓋高鑫所有門店，營收經過去年按年翻一番後，今年料仍有五成增長，為利潤提供貢獻。集團期望2020年將會是新零售的收成年。

至於雙品牌整合方面，高鑫旗下大潤發及歐尚的整合基本已經完成，歐尚門店的線上業務也逐漸步入正軌，隨着門店可控費用降低，總部費用大幅下降，料可提升業績及毛利表現。此外，集團透過簽訂租約或收購地塊，上半年取得49個地點開設綜合大賣場，將為未來增長帶來動力。

股價呈突破 上試10.7元

股價方面，高鑫相比經營百貨金鷹（3308）、利福中國（2136），表現一直強勢，近半年累升逾三成；金鷹、利福中國仍然下跌。

高鑫上月中升至9.2元後高位整固，昨天升穿高位後進一步向上，呈現突破走勢，中線料可上試10.7元；低收20天線約9元先行離場。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕高鑫 消費股 港股

上 / 下一篇新聞

中環甲廈空置率3.5％ 4年新高 今年6月僅2.3% 仲量聯行報告：整體直逼6%
中環甲廈空置率3.5％ 4年新高 今年6月僅2.3% 仲量聯行報告：整體直逼6%
上海生煎皇11萬租荃灣舖 低高峰56%
上海生煎皇11萬租荃灣舖 低高峰56%
日出康城12期收33意向書 區內新高
日出康城12期收33意向書 區內新高
恒地11.45億統一大角嘴舊樓業權 料建210伙
恒地11.45億統一大角嘴舊樓業權 料建210伙
必瘦站主席1.7億購灝畋峰相連戶
必瘦站主席1.7億購灝畋峰相連戶
雲海別墅連沽3伙 實呎高見2.8萬
雲海別墅連沽3伙 實呎高見2.8萬
TNG被指9億融資未兌現 公司否認指控 遭附屬公司Tranglo小股東提訴 要求清盤
TNG被指9億融資未兌現 公司否認指控 遭附屬公司Tranglo小股東提訴 要求清盤
Tranglo少數股東非首次狙擊TNG
Tranglo少數股東非首次狙擊TNG
恒指波幅指數逾兩年新低
恒指波幅指數逾兩年新低
港投資者44億美元淨流出股票基金
港投資者44億美元淨流出股票基金
李令翔：九成信貸擔保產品批5宗
李令翔：九成信貸擔保產品批5宗
基金公會促擴大基金互認範圍
基金公會促擴大基金互認範圍
北大方正20億違約短債利息全兌付 7港交所掛牌境外債停牌 待公布內幕消息
北大方正20億違約短債利息全兌付 7港交所掛牌境外債停牌 待公布內幕消息
人行昨再放水500億 李克強：研究再降準
人行昨再放水500億 李克強：研究再降準
人行調查：四成銀行家指經濟偏冷
人行調查：四成銀行家指經濟偏冷
京東物流擬上市 估值傳2340億
京東物流擬上市 估值傳2340億
ESR擬分拆韓資產上市
ESR擬分拆韓資產上市
國務院公布支持民企28條
國務院公布支持民企28條
3細價股遭聯交所要求停牌 未能維持足夠價值資產支撐營運
3細價股遭聯交所要求停牌 未能維持足夠價值資產支撐營運
都市麗人發盈警 轉型撥備逾10億　
都市麗人發盈警 轉型撥備逾10億　
金管局：近九成零售銀行應用人工智能
金管局：近九成零售銀行應用人工智能
騰訊擬投資百億美元 拓歐洲雲業務
騰訊擬投資百億美元 拓歐洲雲業務
安德思資產管理 遭證監會判罰250萬
安德思資產管理 遭證監會判罰250萬
風險胃納升 債市現沽壓 全球負利率債券減少6萬億美元
風險胃納升 債市現沽壓 全球負利率債券減少6萬億美元
美半導體股今年升六成 10年最佳
美半導體股今年升六成 10年最佳
星戰首周末票房遜預期 迪士尼股價早段跌1%
星戰首周末票房遜預期 迪士尼股價早段跌1%
陳茂峰：政府催生黃色經濟圈
陳茂峰：政府催生黃色經濟圈
張兆聰：新藥推動增長 石藥中線仍好
張兆聰：新藥推動增長 石藥中線仍好
金曹：股市「零字年」升多跌少
金曹：股市「零字年」升多跌少
技術取勝：波司登料3.4元阻力大
技術取勝：波司登料3.4元阻力大
周顯：前途見盡 會計師變牛工
周顯：前途見盡 會計師變牛工
湯文亮：樓市的陰冬難年
湯文亮：樓市的陰冬難年