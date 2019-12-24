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張兆聰：新藥推動增長 石藥中線仍好

【明報專訊】恒指升35點，收報27,906點，成交金額655億元。美股續創新高，但港股始終衝不破28,000點關口，高開後再次回順，維持拉鋸局面。水泥股向好海螺（0914）升逾2％，二線手機設備股飈升，通達（0698）、信利（0732）升18.2％及6.1％。阿里（9988）跟隨ADR破頂。醫藥股向好，石藥（1093）及中生製藥（1177）均升約2％。

美股穩步上揚，但A股受到幾個利淡因素影響，上證指升至3000點關口再次受阻。首先，酒鬼酒產品被驗出致癌物「甜蜜素」，雖然公司澄清從未採購甜蜜素，但消息難免會影響春節銷情，因此股價仍然跌停。白酒股普遍偏軟但跌幅有限，反映投資者傾向事件僅局限在酒鬼酒。不過，中國的食品飲品醜聞多數是全行業的問題，若最終又是如此，以白酒股的市值，對A股會有巨大壓力。

「大基金」減持 為A股降溫

另一個是國科微、匯頂科技、兆易創新先後公告，股東國家集成電路基金（俗稱大基金）擬減持公司不超過1%的股份，為首次宣布減持。大基金一期2014年成立，大基金二期於2019年10月22日正式註冊成立，註冊資本高達2041.5億元人民幣。大基金累計投資項目為70個，其中直接持有上市公司股權為17家，間接持有上市公司及上市公司相關主體的股權為2家、投資未上市公司股權為29家，投資產業基金類為24家。科技股、電子股、半導體股份是今年的熱炒對象，以扶持支持行業為目標的大基金也沽貨，並且選擇在同一天高調宣布，似乎是要為市場降溫。

滬深兩市分別跌1.4％及1.9％，港股雖然28,000點關口再次失而復得，但也未見跟隨走弱。始終港股既沒有白酒股，芯片股也只得兩隻二三線股，多數股份也是傳統行業沒有瘋炒，整體市况相對穩定。內房股仍然偏穩，但動力有點減弱，反而內銀股能夠穩步爬升，建行（0939）逆市升近1％，乏人問津的民行（1988）也逆市上揚，股價處於近半年高位。

藥股今年表現亮麗，但每次公布帶量採購股價均受壓，早前醫保藥物名單談判更將大量新藥的價格壓得很低，政策風險令股價顯著調整。筆者此前認為藥股仍可憑新藥推動增長，只是政策風險之下，投資者未必願意給予25倍至30倍的高估值。

筆者仍維持這個看法，但醫藥股中線技術走勢其實未轉差，例如石藥在醫保談判後跌至20周線就反彈，大勢仍然偏好為主。

石藥稍回可收集 跌穿17.3元止蝕

石藥上周五公布，其自主研發的創新藥「玄寧」，通過美國食品藥品監督管理局（ FDA ） 新藥上市申請，用於治療高血壓，是中國醫藥企業首家獲FDA完全批准，且不需額外開展其他臨牀試驗的創新藥。玄寧較現時市面的降血壓藥有劑量少、效果明顯及副作用較小的優勢。以抗血壓藥市場年銷量高達330億美元，有條件成為石藥的一個新增長點。若股價稍為回順至18元附近可收集，跌穿20周線17.3元宜止蝕。

[張兆聰 還看今朝]

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