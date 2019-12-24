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經濟
2019年12月24日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
中環甲廈空置率3.5％ 4年新高 今年6月僅2.3% 仲量聯行報告：整體直逼6%
上海生煎皇11萬租荃灣舖 低高峰56%
日出康城12期收33意向書 區內新高
恒地11.45億統一大角嘴舊樓業權 料建210伙
必瘦站主席1.7億購灝畋峰相連戶
雲海別墅連沽3伙 實呎高見2.8萬
TNG被指9億融資未兌現 公司否認指控 遭附屬公司Tranglo小股東提訴 要求清盤
Tranglo少數股東非首次狙擊TNG
恒指波幅指數逾兩年新低
港投資者44億美元淨流出股票基金
李令翔：九成信貸擔保產品批5宗
基金公會促擴大基金互認範圍
北大方正20億違約短債利息全兌付 7港交所掛牌境外債停牌 待公布內幕消息
人行昨再放水500億 李克強：研究再降準
人行調查：四成銀行家指經濟偏冷
京東物流擬上市 估值傳2340億
ESR擬分拆韓資產上市
國務院公布支持民企28條
3細價股遭聯交所要求停牌 未能維持足夠價值資產支撐營運
都市麗人發盈警 轉型撥備逾10億
金管局：近九成零售銀行應用人工智能
騰訊擬投資百億美元 拓歐洲雲業務
安德思資產管理 遭證監會判罰250萬
風險胃納升 債市現沽壓 全球負利率債券減少6萬億美元
美半導體股今年升六成 10年最佳
星戰首周末票房遜預期 迪士尼股價早段跌1%
陳茂峰：政府催生黃色經濟圈
張兆聰：新藥推動增長 石藥中線仍好
金曹：股市「零字年」升多跌少
技術取勝：波司登料3.4元阻力大
劉思明：消費股受捧 走勢不一慎選
周顯：前途見盡 會計師變牛工
湯文亮：樓市的陰冬難年
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技術取勝：波司登料3.4元阻力大
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【明報專訊】中芯或下試10.3元（圖）
敏華調整格局未變（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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