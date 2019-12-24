金曹：股市「零字年」升多跌少

2020年又會如何，原來「零字尾」的整數年，除了2000年科網股爆破那一年恒指跌11%之外，其他1980、1990、2010年也是升市，1989年升完之後、1990年也可以上升超過6%。2020年又是美國大選年，過去除了2008次按危機，港股出現股災式大跌跌48.3%及2000年科網股爆破下跌11%之外，總的來說也是升市，低位在3月至5月出現，第三、四季表現較好。今次特朗普競選連任，估計會用盡一切辦法打還戰，如壓低美國利息、美匯價、分階段削減中國進口關稅，伊朗限核協議、朝鮮停戰協議等等，剛剛美國議院已通過法案在2020年不會因為債務達到上限而引致政府停擺，被共和黨控制的參議院立刻通過了7380億美元的《國防授權法案》交由特朗普簽署生效，為建立太空軍隊及改善聯府僱員福利等政策清除障礙。

恒指引伸波幅偏低 或有一次震倉

如果相信歷史，除非2020年出現如次按危機或科網股爆破般大災難，否則恒指估計在3月至5月回調之後，走勢應該不錯，可以看10%到30,500點附近的升幅，貿易戰如向悲觀方向發展，相信在2019年低位約25,000點附近也有不錯的支持，有心人自然會維持秩序。現時恒指引伸波幅偏低，可能會出現一次震倉，測試10天線27,500點至20天線27,000點之間的支持力，再展升浪。不過今年恒指大落後，也不排除年結之後便先行拉高到活躍期權CALL 29,000點至29,400點，才回調測試大市支持力。現時1月期指大高水約110點，表示期指好友部署相當積極。選股仍要「強者愈強」、受人民幣靠穩及開放市場的保險股、有開發新醫能力的醫藥股，新經濟股之類。2019年領先的如友邦保險（1299）、平保（2318）、舜宇（2382）、石藥（1093）、鐵塔（0788）及阿里巴巴（9988）。總統大選年除2000年及2008年特殊事件，多是升市。

[金曹 期權制勝]