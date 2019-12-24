陳茂峰：政府催生黃色經濟圈

政治經濟圈 全球普遍

坦白說，因為政治立場形成的經濟圈，是很正常（但不健康）的發展，古今中外不乏例子。英治時期，香港不少無產階級先進分子，在生活上落實「愛祖國、用國貨」，那個時期的紅色經濟圈，規模不小，行業跨越金融、貿易、飲食、百貨，遠勝今天的黃色經濟圈。美國種族隔離時期，黑人經濟圈獨立運作，有自己的社群、學校、企業，工人，黑白雙方涇渭分明。以色列的猶太和巴勒斯坦社群，也是各有各的經濟圈。社會出現政治對立的經濟圈，說明執政者施政出了問題。執政者利用權力欺壓少數社群，這批無權力者的積極自保方法，就是大陸所謂的「圍爐取暖」、香港所謂的「埋堆」。執政者不適時、正確處理問題，問題只會固化、惡化。到時儘管政策已經撥亂反正，但對立文化已成，只能以時間慢慢冲淡分歧。

其實因為政治立場而形成的經濟圈，只是身分經濟學一個例子。身分經濟學（Identity Economics）是2001年諾貝爾經濟學獎得主之一的阿克洛夫教授（George Akerlof）提出的。阿克洛夫教授亦是聯儲局前主席耶倫的夫君，是訊息經濟學的翹楚。他那篇檸檬市場（The Market for Lemons）的論文，是經濟學、金融學、會計學、市場學、管理學研究生必讀文章。

消費行為反映個人身分認同

阿克洛夫教授及杜克大學克蘭頓教授（Rachel Kranton，美國著名女性經濟學家）在2000年發表於經濟季刊的論文〈Economics and Identity〉，提出一個人的效用函數，除了與傳統的經濟學理論講的金錢回報，也與個人身分認同感有關。他們其後把根據這38頁的論文，豐富內容，編輯成書。普林斯頓大學出版社在2010年出版的《Identity Economics》（中信出版社在大陸發行了翻譯本）。個人身分會影響個人的行為，不同身分的人對相同事物會有不同的反應。女士喜歡花俏衣服抑或中性單色衣服，與其如何看待自我的性別和認同滿足感有關。百姓喜歡光顧黃店或藍店，與其從中認同身分的滿足感有關。很多社會行為，都可以從經濟學角度分析，這就是身分經濟學的貢獻。

估計邱騰華局長沒有看過這書，甚至不知身分經濟學為何物，否則不會質疑黃色經濟圈的存在、成敗。邱局長和其他三司、十三局、加上特首，還有十六個行政會議成員及建制派立法會議員的說話，也可以以身分經濟學角度分析，證明他們是給自己的效用函數最大化。這裏不贅了。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]