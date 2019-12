星戰首周末票房遜預期 迪士尼股價早段跌1%

【明報專訊】《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker)周末北美的票房收入為1.755億美元(約13.7億港元),是迪士尼製作的星戰三部曲開畫票房最低的一套。這部電影在其他地區周末的票房收入也只有1.98億美元,其中內地市場的票房僅為1210萬美元。全球票房收入合計為3.7億美元,遠低於業界人士估計的4.5億美元。相比之下,迪士尼在2017年推出的《星球大戰:最後絕地武士》(Star Wars: The Last Jedi)和2015年的《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens),上映首個周末的票房分別為4.5億美元和5.3億美元。迪士尼股價早段跌約1%。