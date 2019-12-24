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星戰首周末票房遜預期 迪士尼股價早段跌1%

【明報專訊】《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）周末北美的票房收入為1.755億美元（約13.7億港元），是迪士尼製作的星戰三部曲開畫票房最低的一套。這部電影在其他地區周末的票房收入也只有1.98億美元，其中內地市場的票房僅為1210萬美元。全球票房收入合計為3.7億美元，遠低於業界人士估計的4.5億美元。相比之下，迪士尼在2017年推出的《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi）和2015年的《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens），上映首個周末的票房分別為4.5億美元和5.3億美元。迪士尼股價早段跌約1%。

星戰三部曲 票房一部低於一部

《天行者崛起》是2022年前，迪士尼推出的最後一部《星戰》。這個系列的開畫票房有持續下跌的趨勢，似乎印證了迪士尼暫停製作該系列的決定。根據CinemaScore市場研究公司的數據，觀眾初步給《天行者崛起》B+評級，是該機構追蹤所有《星球大戰》電影以來，首次獲A以下的評級。

但整體來說，今年是迪士尼電影豐收的一年，有6部電影環球票房突破10億美元關口，當中包括《魔雪奇緣2》、《獅子王》、《反斗奇兵4》及《復仇者聯盟4》。全年票房總收入首次超越100億美元創新高。迪士尼的版權收購助影業持續擴張。它在2006年購入Pixar（彼思）動畫，製作了《反斗奇兵》等受歡迎的系列電影。2009年又購入漫威（Marvel），打造美國隊長等英雄系列。至2012年，它又收購了盧卡斯影業（Lucasfilm），推出《星球大戰》系列。根據調查機構Comscore的數據，迪士尼今年票房總收入相當於美國影業收入的31.6%，幾乎是2009年的11.5%市佔率的3倍。

（綜合報道）

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