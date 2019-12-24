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美半導體股今年升六成 10年最佳

【明報專訊】隨着連接互聯網的設備普及化，半導體企業成為經濟的重要支柱。美股這10年牛市當中，半導體股是最受惠的板塊。數據顯示過去10年，費城半導體指數飈升377%，是標普500指數的182%升幅的兩倍以上。追蹤主要晶片股的VanEck Vectors半導體ETF（交易所買賣基金），10年來更升400%。儘管今年面對貿易戰及其他不確定因素，今年半導體股表現仍強勁。費城半導體指數今年迄今升近六成，可望成為2009年以來表現最好的一年。

晶片大廠博通（Broadcom）的股價在過去10年大漲18倍，是標指成分股表現最好的10大股份之一。

博通過去10年漲18倍

展望下一個10年，SunTrust分析師斯坦（William Stein）預計，明年行業基本面將溫和改善，受惠5G部署加快、行業併購及雲端基礎設施支出增加，晶片股回報仍然向好，至於美股明年整體回報，普遍分析傾向審慎。領航集團（Vanguard Group）首席經濟學家戴維斯（Joseph Davis）指出，投資者對經濟復蘇過於自信，明年美股面臨比往常更大的拋售風險。他預期，2020年美股回調的概率為50%，在通常情况下，這概率一般約為30%。股市下跌10%通常被定義為回調，標普500指數自2018年12月以來，從未出現過調整，當時該指數幾乎入熊市（較高位下挫20%）。戴維斯稱，投資者今年對經濟衰退的展望過於悲觀，但對明年通脹又過於樂觀，大多數策略師的預期回報，都低於過去3年回報水平。他估計，風險資產定價已接近3%的美國經濟增速，惟這數字不太可能實現。他認為美股價格較貴，可等待明年出現更好的價位才入市。

（綜合報道）

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