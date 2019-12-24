風險胃納升 債市現沽壓 全球負利率債券減少6萬億美元

美國10年期國債孳息率近期也升穿1.9厘，在5周高位徘徊。歐元區的國家債券收益率也大幅攀升，德國10年期國債收益率由9月的負0.95厘，升至近日的負0.2厘。不過由於全球央行維持低利率，負利率陰霾仍將籠罩明年債市。

波音炒CEO 股價早段升逾3%

本周踏入所謂的「聖誕老人升浪」 （Santa Claus rally），市場期待美股今年以高位作結。受中美貿易的進展提振，美股早段向上，納指連續第8個交易日創新高。波音737 MAX的停飛危機持續，波音行政總裁米倫伯格昨被撤換（詳刊A12），刺激波音股價早段急升逾3%，助道指早段升逾百點。電動車大廠特斯拉受上海廠房生產前景樂觀情緒帶動，近期股價向上，昨早段高見每股420美元創新高。這價位是其創辦人馬斯克去年8月發推文，聲稱要推行私有化的價格，馬斯克最終被控欺詐。

美股周二僅半日市，周三聖誕日休市。按照慣例，聖誕節期間市場交投較淡靜。但全年最後5個交易天至新年首兩個交易日傳統上稱為「聖誕老人升浪」。自1950年起，標普500指數於這7個交易日平均升1.3%。過去10年，標普500指數只有2014和15年沒有出現「聖誕老人升市」。

瑞典央行棄負利率 成其他央行先例

貿易談判轉趨樂觀，影響了作為安全資產的政府債券吸引力。債價突然下跌，令一些押注債券收益率持續下跌的基金經理感到驚訝。安聯（Allianz）首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）稱，儘管全球央行重申長期維持低利率，但有三大因素推動債息向上，這些因素分別為：全球經濟指標好轉、貿易緊張形勢暫緩，以及投資者預期債券回報繼續下跌而出現拋售。

瑞典央行在經濟疲軟之際，上周仍宣布擱置負利率政策，將基準利率上調至零。德銀分析師里德（Jim Reid）稱，雖然瑞典央行的舉措符合市場預期，但可能為其他央行擺脫負利率立下先例。多家央行對負利率的負面態度，讓投資者對持有負收益率債券感到不安。

不過部分投資者預期，債價將在明年恢復升勢，尤其是中美貿易談判仍可能出現波折，帶動債券的避險需求。不過投資者不願在聖誕期間交投量相對淡靜的時間入市，以免加劇市場波動。瑞士私人銀行瑞聯銀行（Union Bancaire Privee）投資組合經理卡茲米（Mohammed Kazmi）稱，投資者大概會待明年再重新配置債券，相信形勢未有改變。各大央行都在按兵不動，若有風吹草動，減息的風險仍然很大。市場預期，未來12個月德國10年期國債和日本同年期國債的孳息率將維持負值。美國券商TD Ameritrade認為，債券收益率低迷的時代仍將持續，尤其是美國經濟增長率只有1%至2%，且通脹預期持續疲軟，沒有太多因素刺激債券收益率向上。

（綜合報道）

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