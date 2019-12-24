金管局：近九成零售銀行應用人工智能

該報告指出，受訪銀行應用AI技術主要為了改善客戶體驗、加強風險管理及減低成本，預期未來5年銀行整體投資AI技術的資金將增至70%，超過92%銀行稱與AI相關的職位亦將增加，另有95%表示將與其他科技機構合作以推行AI。不過，零售銀行在採用人工智能遇上3個最主要障礙，有70%認為缺乏相關專才、52%認為數據不足，另48%指出設計人工智能的道德考慮是業界推行AI的主要障礙。

是次報告是金管局於今年委託顧問公司，就香港銀行業應用AI技術進行研究，當中闡述多名學者及業內專家的意見，羅列在今年第三季向銀行、業內組織及金融科技公司進行整體行業調查的結果。

未來5年銀行投資AI技術資金增至70%

金管局高級助理總裁劉應彬表示，人工智能將會為銀行業的營運模式帶來巨大變化，適當地應用該技術或會重塑銀行業未來的面貌，希望報告能為業界提供參考，以便業界進一步採用這項技術。