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3細價股遭聯交所要求停牌 未能維持足夠價值資產支撐營運

【明報專訊】長假期前夕，有3隻細價股被聯交所下令停牌或取消上市地位，分別是主板的正乾金融（1152），以及創業板公司東方匯財證券（8001）及明華澳漢科技（8301）。聯交所主要理據，均認為該等公司未能維持足夠的營運水平及足夠價值的資產支撐其營運以保證其股份繼續上市。

明報記者 陳偉燊

自2018年8月1日，聯交所實施新除牌機制，愈來愈多上市公司因為業務及資產不足而被聯交所要求除牌。據港交所較早前公布，今年起至11月29日止，已有14家公司按照聯交所《上市規則》下執行除牌程序，其中主板佔9隻，創業板佔5隻。

今年累計14公司進除牌程序

3家公司均表示收到聯交所在12月20日函件。當中從事融資租賃及營養食品貿易業務的正乾金融指出，聯交所引用10月1日實施新修訂的主板《上市規則》第13.24條，即對上市公司施加持續上市責任的章節，發函稱正乾未能維持足夠營運水平及足夠價值的資產支撐其營運以保證股份繼續上市，因此提出暫停股份買賣。

正乾表示正尋求外部顧問意見，積極考慮提呈上市委員會覆核。正乾股價昨日最多跌38.57%，收市時倒升0.71%，報0.141元，成交額為103萬元，市值1.38億元。

正乾明華澳漢均考慮提覆核

至於東方匯財，聯交所是根據創業板《上市規則》第9.15條，即在向所涉公司列明需要補救事項下，通知該公司會遭暫停股份買賣及除牌。

聯交所的理據是，在東方匯財的創辦人及現任董事林樹松將股權脫手後，業務降至低營運水平，放貸業務亦缺乏實質，全部業務均非可行及可持續。該公司可於明年1月3日前向上市委員會提出覆核，若沒有提出覆核，其股份將於2020年1月6日起暫停買賣。該股昨日跌18.23%，報0.148元，成交額為15.73萬元，市值6390萬元。

明華澳漢表示，聯交所發函關注到該公司餘下卡類應用系統、應用程式開發及酒類業務規模較小，甚至對其酒類業務的可行性及可持續性甚為擔憂，因此認為該股未有足夠資產及營運，據此啟動暫停買賣及除牌程序。若該股未能於明年1月3日前向上市委員會覆核，將其會自1月6日起停牌。該集團將積極考慮提交覆核要求。該股昨日股價大跌37.82%，報0.074元，成交達218萬元，市值1480萬元。

相關字詞﹕仙股 明華澳漢 正乾金融 東方匯財 除牌

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