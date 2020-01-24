ESR擬分拆韓資產上市

以房託基金上市 初步集資39億

ESR最早在今年6月宣布在港上午，後來基於市况原因暫緩在港上市計劃，不過後在9月中再度提交上市申請，當時集資近18億美元（約140億港元）。根據集團的招股書，截至今年6月底止，集團在韓國擁有25個物業數目，基金資產管理規模約36.25億美元（約282億港元），佔整體資產管理規模約21%。另外，若按今年1月至明年12月底的建築面積計，集團是首爾都市圈最大的物流存量及儲備發展項目持有人。根據ESR網站所示，集團正營運韓國富川冷鏈物流園、富川物流園、加昌物流園、高陽物流園在內的6個物流基礎建設和設施。

彭博社的報道又提到，韓國的REITs市場表現不俗，韓國樂天房地產投資信託公司（LOTTE REIT Co.）籌集了3.53億美元（約27.5億港元），而自10月上市以來，股價已上漲了約25％。