京東物流擬上市 估值傳2340億

據內媒報道，去年京東物流完成首輪融資後估值達1000億元人民幣（約142億美元）。該名知情人士則透露，京東物流本次IPO估值目標高達300億美元（2340億港元），相當於最近一次估值的兩倍。

翻查資料，京東物流去年進行首次融資，集資25億美元（約195億港元），主要投資者群星熠熠，包括騰訊（0700）、中國人壽（2628）、招商局集團及高瓴資本等。知情人士表示，京東物流上市集資額將用於擴張倉儲及可能的收購，預計明年第二季度選出投行負責是次IPO。

或明年下半年上市 地點未定

但面對公開集資計劃，京東物流未來盈利能力則仍成疑慮之一。據內媒報道，京東董事局主席劉強東在今年初披露，京東物流去年虧損超28億元人民幣，連續虧損長達12年。此外，同年又傳出公司取消快遞員底薪，有從底層員工身上「抽水」之嫌。當時劉強東則解釋指出，公司最新融資額僅夠「再虧兩年」，調整薪酬是要打破「大鍋飯」，否則公司就要「等死」。