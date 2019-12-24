經濟
下一篇 上一篇

京東物流擬上市 估值傳2340億

【明報專訊】內地電商巨頭京東再有行動，外電引述知情人士報道，其子公司京東物流已與多家銀行初步討論其海外上市計劃，預計集資規模達80億至100億美元（約624億至780億港元）。知情人士表示，公司上市地點暫未敲定，可能花落港交所或紐交所，時間則可能在明年下半年。

據內媒報道，去年京東物流完成首輪融資後估值達1000億元人民幣（約142億美元）。該名知情人士則透露，京東物流本次IPO估值目標高達300億美元（2340億港元），相當於最近一次估值的兩倍。

翻查資料，京東物流去年進行首次融資，集資25億美元（約195億港元），主要投資者群星熠熠，包括騰訊（0700）、中國人壽（2628）、招商局集團及高瓴資本等。知情人士表示，京東物流上市集資額將用於擴張倉儲及可能的收購，預計明年第二季度選出投行負責是次IPO。

或明年下半年上市 地點未定

但面對公開集資計劃，京東物流未來盈利能力則仍成疑慮之一。據內媒報道，京東董事局主席劉強東在今年初披露，京東物流去年虧損超28億元人民幣，連續虧損長達12年。此外，同年又傳出公司取消快遞員底薪，有從底層員工身上「抽水」之嫌。當時劉強東則解釋指出，公司最新融資額僅夠「再虧兩年」，調整薪酬是要打破「大鍋飯」，否則公司就要「等死」。

相關字詞﹕高瓴資本 騰訊 劉強東 新股 集資額 上市 物流 京東物流 京東

上 / 下一篇新聞

中環甲廈空置率3.5％ 4年新高 今年6月僅2.3% 仲量聯行報告：整體直逼6%
中環甲廈空置率3.5％ 4年新高 今年6月僅2.3% 仲量聯行報告：整體直逼6%
上海生煎皇11萬租荃灣舖 低高峰56%
上海生煎皇11萬租荃灣舖 低高峰56%
日出康城12期收33意向書 區內新高
日出康城12期收33意向書 區內新高
恒地11.45億統一大角嘴舊樓業權 料建210伙
恒地11.45億統一大角嘴舊樓業權 料建210伙
必瘦站主席1.7億購灝畋峰相連戶
必瘦站主席1.7億購灝畋峰相連戶
雲海別墅連沽3伙 實呎高見2.8萬
雲海別墅連沽3伙 實呎高見2.8萬
TNG被指9億融資未兌現 公司否認指控 遭附屬公司Tranglo小股東提訴 要求清盤
TNG被指9億融資未兌現 公司否認指控 遭附屬公司Tranglo小股東提訴 要求清盤
Tranglo少數股東非首次狙擊TNG
Tranglo少數股東非首次狙擊TNG
恒指波幅指數逾兩年新低
恒指波幅指數逾兩年新低
港投資者44億美元淨流出股票基金
港投資者44億美元淨流出股票基金
李令翔：九成信貸擔保產品批5宗
李令翔：九成信貸擔保產品批5宗
基金公會促擴大基金互認範圍
基金公會促擴大基金互認範圍
北大方正20億違約短債利息全兌付 7港交所掛牌境外債停牌 待公布內幕消息
北大方正20億違約短債利息全兌付 7港交所掛牌境外債停牌 待公布內幕消息
人行昨再放水500億 李克強：研究再降準
人行昨再放水500億 李克強：研究再降準
人行調查：四成銀行家指經濟偏冷
人行調查：四成銀行家指經濟偏冷
ESR擬分拆韓資產上市
ESR擬分拆韓資產上市
國務院公布支持民企28條
國務院公布支持民企28條
3細價股遭聯交所要求停牌 未能維持足夠價值資產支撐營運
3細價股遭聯交所要求停牌 未能維持足夠價值資產支撐營運
都市麗人發盈警 轉型撥備逾10億　
都市麗人發盈警 轉型撥備逾10億　
金管局：近九成零售銀行應用人工智能
金管局：近九成零售銀行應用人工智能
騰訊擬投資百億美元 拓歐洲雲業務
騰訊擬投資百億美元 拓歐洲雲業務
安德思資產管理 遭證監會判罰250萬
安德思資產管理 遭證監會判罰250萬
風險胃納升 債市現沽壓 全球負利率債券減少6萬億美元
風險胃納升 債市現沽壓 全球負利率債券減少6萬億美元
美半導體股今年升六成 10年最佳
美半導體股今年升六成 10年最佳
星戰首周末票房遜預期 迪士尼股價早段跌1%
星戰首周末票房遜預期 迪士尼股價早段跌1%
陳茂峰：政府催生黃色經濟圈
陳茂峰：政府催生黃色經濟圈
張兆聰：新藥推動增長 石藥中線仍好
張兆聰：新藥推動增長 石藥中線仍好
金曹：股市「零字年」升多跌少
金曹：股市「零字年」升多跌少
技術取勝：波司登料3.4元阻力大
技術取勝：波司登料3.4元阻力大
劉思明：消費股受捧 走勢不一慎選
劉思明：消費股受捧 走勢不一慎選
周顯：前途見盡 會計師變牛工
周顯：前途見盡 會計師變牛工
湯文亮：樓市的陰冬難年
湯文亮：樓市的陰冬難年