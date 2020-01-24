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人行昨再放水500億 李克強：研究再降準

【明報專訊】人行連續4個交易日逆回購，以平穩跨年資金安排。昨日逆回購14天期的500億元（人民幣，下同），中標利率維持在2.65厘，由於昨日沒有逆回購到期，即單日實現500億元淨投放。

不過，明天（25日）和星期四（26日）分別有500億元和300億元的逆回購到期，其中明天到期的500億元是上星期三（18日）進行的7天期逆回購，如果人行屆時沒有進行任何逆回購操作對冲，則昨日淨投放的500億元將被抵消。

人行上星期連續三日逆回購，釋出7天期資金500億元、14天期5800億元的跨年資金，以及140億元中期借貸便利（MLF）淨流動性，合共淨投放6440億元。

進一步研措施 解企業融資難

另據央視報道，正於成都考察的國務院總理李克強，到當地銀行了解小微貸款規模和利率等情况。李克強表示，將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款和再貼現等多種措施，以降低實際利率和綜合融資成本，以明顯緩解企業融資難、融資貴問題。中央亦會加強對中小銀行的支持，促進大中小銀行形成服務中小企合理分工機制，希望中小銀行也提高小微貸款比重。

此前市場預期，因明年1月流動性缺口或接近2.8萬億元，在春節擾動及地方專項債發行下，流動性壓力最大的時間點在1月，故人行或需要降準一次。

相關字詞﹕定向降準 李克強 跨年資金 淨投放 逆回購 人行

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