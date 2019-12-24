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北大方正20億違約短債利息全兌付 7港交所掛牌境外債停牌 待公布內幕消息

【明報專訊】北京大學旗下北大方正集團近日陷入債務違約的風波，然而昨日傳出好消息，該集團表示已於昨日全額兌付20億元人民幣的境內超短期融資券「19方正SCP002」延期兌付前的全部利息，並將以其所持有的9450萬股重慶銀行股票，為上述債券延期提供增信。同時，公司獲得債券持有人一致同意，將該筆債券展期至2020年2月21日，票息4.94厘維持不變。

明報記者 溫藹紅

上海清算所昨晚發布消息稱，已收到北大方正今年度第二期「19方正SCP002」債券的全額利息資金，並根據發行人指定的方式，於昨日代理完成上述資金的支付工作。另外，對於債券持有人延期期間內（今年12月2日至明年2月21日）的應計利息，將待本次延期到期日支付。

債券持有人同意展期至明年2月

事緣於本月2日，北大方正集團因流動資金緊張，「19方正SCP002」未能按期足額償付本息。集團於其後稱正研究引入央企，又成功爭取15個工作天的寬限期，即該債券需要在昨日（23日）前償付或展期，否則或會觸發集團約30億美元（約234億港元）離岸債券的交叉違約條款。

7港掛牌境外債 涉資166億

然而，目前有關風險或將解除。該集團有7隻在港交所（0388）掛牌的境外債券，昨日突然全部向港交所申請停牌，但只表示待公布與發行人相關的內幕消息，沒有披露太多詳情。該7隻債券總共涉及金額20.5億美元及8000萬歐元，合共約166億港元。

北大方正集團目前主要透過諾熙資本、坤智科技及旭勝3家公司在境外發債，上述在港交所停牌的債券全部由這3家公司發行，而有關債價亦在近期大幅波動，上月曾急跌，現時全部均處於約40元水平，然而在近幾天都顯著回升。

債價近期波動 近幾天顯著回升

當中一筆經旭勝公司發行，並將於2020年7月14日到期的債券（5409）昨早9時起申請停牌，債券規模為3.5億美元、票息8.45厘，並由香港方正資訊及北大資源擔保。據彭博社資料顯示，該批美元債昨日即使在聯交所停牌，但在場外繼續有成交，且債價急升四成，曾一度高見49.917美元（見圖）。

北大方正集團旗下A股上市公司方正證券昨日股價升3.71%，上周五大升10%，香港上市的方正控股（0418）昨日無升跌。

相關字詞﹕債價 境內債券 旭勝 坤智科技 諾熙資本 交叉違約條款 債券 北大方正

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