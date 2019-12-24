經濟
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基金公會促擴大基金互認範圍

【明報專訊】中港基金互認安排（MRF計劃）實行近4年，內地投資者南下買基金仍受註冊地限制，僅可認購在香港註冊的基金。投資基金公會主席李錦榮昨日表示，希望推進互認計劃所涵蓋基金範圍，放寬至「香港認可」就可予內地認購，惟計劃細節仍在商討中。翻查證監會年報，若未來可依其建議放寬範圍，內地可投資基金數目將增至現時近3倍，可投資資產更將飈升至現時近10倍。

可投資資產將飈升10倍

資料顯示，截至去年第一季度，在香港註冊的基金達789隻，旗下資產淨值1550億美元；受證監會認可的單位信託及互惠基金總計有2216隻，旗下資產淨值高達1.56萬億美元，部分海外受認可基金註冊地除香港外，亦多來自盧森堡、愛爾蘭等地。李錦榮表示，在本港註冊基金規模有限，加上內地銷售佔基金總資產最多五成的規定，難以滿足投資者需求。

李錦榮表示，香港具有審批基金經驗，希望可應用經驗，擴大認購基金範圍。另外，他亦希望大灣區「理財通」及放寬MRF計劃可同步推進。他表示，即使內地逐步開放外國基金，一般基金銷售公司對海外市場基金的經驗及知識都未必足夠。

因此若可率先開放大灣區、推出產品，便可在可控情况下，提供專業人員培訓。不過他補充，無論是放寬MRF，還是將基金納入「理財通」，建議處「非常初步」的階段，仍需與會員商討後，再與監管機構討論。

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