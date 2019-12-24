李令翔：九成信貸擔保產品批5宗

八成信貸擔保 首10月批款增七成

按證公司執行董事兼總裁李令翔表示，有中小企上周四（19日）已提取款項，形容批核速度非常快。按證公司向銀行了解後，得知至今已有30多宗申請，約10宗已提交按證公司，並已成功批出5宗。李令翔補充，銀行始終有10%的風險，因此會以企業業績、現金流等去審批個案，但他保證，按揭證券收到轉介後，會於3個工作天內決定是否批出貸款。另外，現時有5家大型銀行接受申請。而經了解後，另有20多家銀行表示有興趣參加計劃。

邱騰華表示，香港經濟受壓，中小企一直面對信貸擔保問題。原有的八成信貸計劃，在過去10個月內申請及批核款項增加六成至七成，總信貸額達到700億元。今次推出九成信貸擔保，明白部分中小企開業時間較短，過去的八成信貸擔保較難成功，希望該計劃由政府提供330億港元信貸保證承擔額，能夠擴大受資助的企業，例如第一家獲批的公司規模只有幾人。他認為，中小企除考慮本身生意之外，資金就是面對最大問題，認為相關計劃可幫到年資不長企業紓緩資金問題。

邱騰華又稱，計劃已有八成及九成的擔保產品，以回應很多業界訴求，如果再增設擔保十成的產品，涉及政府公帑，亦需要考慮風險因素，銀行初步反應等。