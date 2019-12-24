港投資者44億美元淨流出股票基金

債券基金淨流入246.7億美元

股票基金中，中港股市皆不被看好，港股基金錄得淨流出2.6億美元，中國股票基金淨流出近8億美元。今年股票基金銷售亦顯著轉為淡市，截至10月，股票基金銷售僅為年度零售基金銷售約16%，是過去14年中佔比最少的一年。以銷售額而言，期內港股基金僅錄得5.82億美元銷售，按年跌52%。總額方面，因債券基金帶動，零售基金仍錄得淨流入154億美元，按年飈近21倍。

零售基金流入154億美元 飈升21倍

雖然今年恒指積弱，但環球股市回報不俗，美股更愈升愈有，惟基金投資者仍撤離股市。對此投資基金公會主席李錦榮表示，相信是因為零售投資者更易受大市氣氛影響，早前受中美貿易戰不確定性等因素，股市較為波動。他表示，相信隨着英國脫歐推進、中美貿易戰第一階段協議簽訂，部分投資者會再度增加股票相關投資。

至於香港本土局勢是否造就部分股票基金「走資」情况，李錦榮表示，未見到資本流入香港有明顯「縮回」，由股轉債的情况更似是正常資產配置。