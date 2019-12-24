恒指波幅指數逾兩年新低

昨升35點 成交縮減至655億

國指昨升11,052點，上升0.2%。滬指昨日高位回吐1.4%，失守3000點，亦拖累港股表現。今日（24日）港股只有半日市，滬深股通暫停至周五（27日）重開，港股通仍有交易。昨日藥股跑贏恒指，中生製藥（1177）升2.42%，石藥（1093）升2.08%，國務院公布調整多種商品進口關稅，包括對糖尿藥原料實施零關稅。中國聯通（0762）回吐1.1%，為跌幅最大藍籌。

二線手機設備股接力炒起，通達（0698）升18.18%，高偉電子（1415）升8.05%，信利（0732）升6.14%。波司登（3998）上周五公布最多回購股份10%，昨升8.22%。維珍妮（2199）公布，主席洪游歷增持至72.86%，昨日升13.5%。

分析： 港股乏方向 炒落後為主

中美月中達成首階段貿易協議，市場氣氛好轉，但上周多次試上28,000點不果，維持窄幅上落。反映未來30日預期波幅的恒指波幅指數突破年中低位，利達LW A.M.首席投資策略師黃耀宗認為，主要反映年底指數橫行，並不完全代表大市對避險情緒減少，因此參考價值不大。昨日恒指波幅只有194點，黃耀宗表示港股缺乏成交和方向，大市主要炒落後為主，料年底前在27,400點至28,300點區間波動。