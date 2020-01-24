Tranglo少數股東非首次狙擊TNG

【明報專訊】Tranglo的少數股東並非首次狙擊TNG，以及質疑創辦人江慶恩的背景，今年10月馬來西亞首次出現相關報道，江慶恩該月下旬已透過律師否認各種指控，並聲稱會保留追究權利。根據起訴人聲明，「少數股東」的不滿及指控，主要集中在TNG嚴格限制Tranglo資金流動，例如拒絕派息及委任銀行帳戶簽署人，反映今次事件或涉及更多利益問題。
指江慶恩入主後不派息
根據Tranglo昨日聲明，指控包括江慶恩及黃永智以TNG代表身分加入Tranglo董事會後，儘管Tranglo的業績良好，但江、黃二人均拒絕向股東派發股息，並指TNG試圖安排江慶恩妹妹作為Tranglo所有銀行帳戶的必要簽署人。
提訴人又指出，TNG在收購Tranglo股權的過程中，曾透過江慶恩向馬來西亞國家銀行承諾和保證，將在2019年2月1日前收購其所持有的少數股權。惟起訴人之一的Impiro Asia指，TNG在收購其少數股權的磋商欠缺誠意，少數股東被要求在簽署《股份出售協議》之時放棄董事會代表。
另一爭議為TNG收購Tranglo少數股東持股的代價，Impiro Asia表示，江慶恩「試圖罷免和不善待」代表少數股東權益的董事，稱對TNG計劃上市及提出以發行股份支付收購代價的方案並沒有信心。