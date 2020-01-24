Tranglo少數股東非首次狙擊TNG

指江慶恩入主後不派息

根據Tranglo昨日聲明，指控包括江慶恩及黃永智以TNG代表身分加入Tranglo董事會後，儘管Tranglo的業績良好，但江、黃二人均拒絕向股東派發股息，並指TNG試圖安排江慶恩妹妹作為Tranglo所有銀行帳戶的必要簽署人。

提訴人又指出，TNG在收購Tranglo股權的過程中，曾透過江慶恩向馬來西亞國家銀行承諾和保證，將在2019年2月1日前收購其所持有的少數股權。惟起訴人之一的Impiro Asia指，TNG在收購其少數股權的磋商欠缺誠意，少數股東被要求在簽署《股份出售協議》之時放棄董事會代表。

另一爭議為TNG收購Tranglo少數股東持股的代價，Impiro Asia表示，江慶恩「試圖罷免和不善待」代表少數股東權益的董事，稱對TNG計劃上市及提出以發行股份支付收購代價的方案並沒有信心。