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TNG被指9億融資未兌現 公司否認指控 遭附屬公司Tranglo小股東提訴 要求清盤

【明報專訊】本港金融科技公司TNG被捲入融資「羅生門」事件，集團去年10月宣布收購跨境支付平台Tranglo，但部分Tranglo股東不滿TNG阻礙業務營運，已向TNG及其兩位創辦人江慶恩、黃永智提出訴訟，起訴人更指控TNG在2017年9月公布完成的9億元融資，實際從未兌現。TNG回應查詢時否認訴訟中的各項指控，公司正在採納法律意見並進行相關法律程序，認為訴訟不會對TNG全球業務造成任何負面影響。

明報記者

今次訴訟是由合共持有Tranglo 13.6％股權的Impiro Asia及Mohammad Hassan Rasheed Gharaybeh共同提出。

起訴人指，由於一系列嚴重阻礙業務營運的事件，包括TNG拒絕Tranglo已批准的融資計劃、同時無理延遲與新銀行合作伙伴簽約，無法與TNG維持長期的合作關係，少數股東正尋求派發股息，並要求Tranglo清盤。

少數股東指無法與TNG合作

TNG在2017年9月宣布完成A輪融資，集資1.15億美元（約8.97億港元），一度創下本港初創企業最大宗A輪融資紀錄，起訴人披露，江慶恩曾於今年4月8日在發送給馬來西亞國家銀行的電郵中承認，這筆資金從未兌現。TNG昨晚發公告否認報道及該訴訟中的各項指控，現階段無法發表評論，但透露10月已知悉該訴訟的存在。

引入3股東 部分近年業績急速下滑

翻查資料，TNG在A輪融資引入3位股東，包括內地風投機構聯創永宣、台灣科技投資基金諾傑資本及以色列資金背景的Infinity-KBR，而聯創永宣在內地新三板上市，但近年公司業績急速下滑，2018年淨利潤大跌三成至441.69萬元人民幣。

值得留意是，新世界（0017）旗下新創建（0659）曾入股TNG約5%股權，但據了解，新創建是於2016年，即早過TNG進行A輪融資前，已經參與投資TNG。新創建發言人表示，不會評論TNG及管理層被起訴一事。

港首個跨境轉帳電子錢包

TNG與Tranglo關係密切，TNG在2016年推出全球匯款、外幣兌換功能，成為本港首個支援跨境轉帳的電子錢包，翌年與Tranglo簽署深化戰略合作協議，擴展全球匯款服務至英國，其後TNG在2018年10月與馬來西亞國家股權公司Ekuinas達成協議，以2800萬美元（約2.18億港元）收購對方手上Tranglo 60%股份。

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