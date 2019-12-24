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雲海別墅連沽3伙 實呎高見2.8萬

【明報專訊】綜合市場資訊，昨日一手市場共錄約7宗成交，其中新地（0016）旗下馬鞍山雲海別墅，提供1830天特長成交期成功吸引買家，項目再沽出3伙，共涉及1.92億元。其中Jasmine Avenue 5號洋房，實用面積2176方呎，以6111.9萬元成交，實呎28,088元，呎價創項目新高。項目至今累售33伙，套現逾18億元。

另據成交紀錄冊顯示，永泰地產（0369）青山公路THE CARMEL 19號洋房，實用面積1838方呎，4房2套間隔，外連206方呎平台、271方呎花園、380方呎天台，連同36號車位以3368萬元售，實呎18,324元。

星漣海推3年先住後付計劃

此外，長實（1113）旗下馬鞍山星漣海全盤454伙，在累沽95%並套現逾83億元後，現尚餘最後20伙；項目最新推出先住後付的「SUPER-1090」付款計劃，買家可於簽署臨約後180天內，支付兩成樓價後可先入住單位，餘下樓價八成可延期至臨約後545天內支付，期間毋須繳付佔用許可費用。買家亦可申請延遲成交及繳付成交金額餘款至臨約起計1090天（即約3年），惟買家須再繳付5%樓價，以及於期間繳付每季佔用許可費相等於成交金額0.75%和其他費用。

相關字詞﹕星漣海 雲海別墅

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