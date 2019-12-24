必瘦站主席1.7億購灝畋峰相連戶

綠悠雅苑6年升九成

與此同時，首個置安心計劃的青衣綠悠雅苑，本月暫錄約3宗二手成交，新近有兩房業主持貨6年，帳面獲利285萬元或近九成。利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，綠悠雅苑1座低層A室，實用面積550方呎，兩房間隔，最新於綠表市場以608萬元沽出，實呎11,055元。原業主2013年4月322.5萬元一手未補地價買入，帳面獲利285.5萬元或89%。

屯門䨇寓錄得一宗開放式戶額印鬆綁二手成交。中原高級分行經理唐欣怡表示，䨇寓中層南翼E室，實用面積301方呎，屬開放式間隔，原業主開價460萬元放售，經議價後微減3萬元或0.7%後，新近以457萬元沽出，實呎15,183元。

原業主2016年11月352萬元一手購入，持貨滿3年，帳面獲利105萬元或30%。

太古城暫錄12宗 追平上月全月

另外，太古城本月至今暫錄12宗二手成交，交投量追平上月全月成交量。市場消息指出，太古城南海閣中層A室，實用面積545方呎，屬兩房間隔，望海景，以1190萬元成交，實呎21,835元，屬市價成交。原業主2006年10月388萬元購入，13年帳面獲利802萬元或逾2倍。