必瘦站主席1.7億購灝畋峰相連戶

【明報專訊】聖誕節假期臨近，整體二手市場交投轉淡。不過，近日市場仍錄個別大額豪宅成交。土地註冊處顯示，上月底以1.7億元易手的何文田灝畋峰高層相連戶，登記買家為Au Yeung Kong，與必瘦站（1830）主席兼行政總裁歐陽江同名，預料為同一人。資料顯示，上述灝畋峰高層相連戶，A室單位實用1789方呎，連車位作價約9000萬元，實呎約50,307元，而同層實用1496方呎B室，連車位作價8000萬元，實呎53,476元，呎價為灝畋峰新高。兩個相連單位於上月底合共以1.7億元沽出，新買家在是次交易中需繳付15%稅款，涉及金額達2550萬元。
綠悠雅苑6年升九成
與此同時，首個置安心計劃的青衣綠悠雅苑，本月暫錄約3宗二手成交，新近有兩房業主持貨6年，帳面獲利285萬元或近九成。利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，綠悠雅苑1座低層A室，實用面積550方呎，兩房間隔，最新於綠表市場以608萬元沽出，實呎11,055元。原業主2013年4月322.5萬元一手未補地價買入，帳面獲利285.5萬元或89%。
屯門䨇寓錄得一宗開放式戶額印鬆綁二手成交。中原高級分行經理唐欣怡表示，䨇寓中層南翼E室，實用面積301方呎，屬開放式間隔，原業主開價460萬元放售，經議價後微減3萬元或0.7%後，新近以457萬元沽出，實呎15,183元。
原業主2016年11月352萬元一手購入，持貨滿3年，帳面獲利105萬元或30%。
太古城暫錄12宗 追平上月全月
另外，太古城本月至今暫錄12宗二手成交，交投量追平上月全月成交量。市場消息指出，太古城南海閣中層A室，實用面積545方呎，屬兩房間隔，望海景，以1190萬元成交，實呎21,835元，屬市價成交。原業主2006年10月388萬元購入，13年帳面獲利802萬元或逾2倍。