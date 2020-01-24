恒地11.45億統一大角嘴舊樓業權 料建210伙

上述物業心大角嘴嘉善街1號、博文街2號及大角咀道39至53號，現為一幢4幢相連的6層高大廈，地下為商舖，於1957年落成。項目昨日強拍，並由恒地以底價11.45億元統一業權。恒地執行董事黃浩明表示，項目會以9倍地積比發展，以地盤面積9642方呎計，可建樓面即約86,778方呎，預料可建約210伙，以主打小型單位的上車盤，平均每伙面積約340方呎。他又稱，項目料明年底拆樓，2年半至3年後賣樓，4年後入伙。

中海外啟德4B區2號住宅地獲批圖則

另一方面，屋宇署公布，10月共批出17份建築圖則，其中最大規模項目，為中海外（0688）旗下的啟德第4B區2號住宅地盤，獲批建2幢32層高及1幢8層高的分層住宅物業，另批建一幢董事屋，整個項目涉及約594,324方呎樓面。另資料顯示，10月份有6個私人住宅項目落成，涉及2074個單位，雖然已是今年第二高位，但按月仍大跌約42.9%。美聯首席分析師劉嘉輝表示，今年首10個月全港共有12,174伙落成，較去年同期13,086伙減少約7%，並為3年同期新低；若與差估署預測今年全年20,415伙相比，今年首10個月私人住宅落成量佔六成左右。