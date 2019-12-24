日出康城12期收33意向書 區內新高

項目料日內推出招標

日出康城12期發展項目於昨午2時截收發展意向。港鐵（0066）表示，共收到33份意向書，又指收到發展意向書後，將編訂經甄選的投標者入圍名單，並將盡快落實有關招標安排。項目吸引多間本地發展商遞交意向書，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）、信置（0083）、南豐、帝國集團、華懋、其士國際（0025）、爪哇控股（0251）、建灝地產等；中資發展商則有中海外（0688）。

資料顯示，是次不但較對上獲收意向書最多的11期所接獲的29份意向書為多，更創出日出康城各期新高紀錄；不過，與今年9月底截收意向的港鐵黃竹坑站四期項目，最終收得38份意向書則少5份。

連補價估值高見62億

將軍澳日出康城12期位於康城商場上蓋，可建樓面約96.11萬方呎，以可建2000伙計，即平均每伙單位面積只有約480方呎，項目單位數目為5年來單位數目最多，但平均單位面積卻是日出康城1至12期最細。綜合業界人士估計，連同補地價金額，項目每方呎樓價估值約5500至6500元，項目估值即約53億至62億元。

中原測量師行張競達表示，今次12期發展項目接獲33份發展意向書，相比同樣位於日出康城商場之上的11期所接獲的意向書更多出4份，反映發展商對靚地的渴求。另美聯測量師行董事林子彬亦指，雖然近期市場整體氣氛仍受不明朗因素衝擊，但遞交意向書反應不俗，可見發展商對後市仍具信心。