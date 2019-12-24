中環甲廈空置率3.5％ 4年新高 今年6月僅2.3% 仲量聯行報告：整體直逼6%

明報記者 林尚民

上述報告亦指出，本地社會運動和經濟不明朗因素持續影響香港寫字樓市場，導致各區租賃活動疲弱，其中中環、灣仔/銅鑼灣及尖沙嘴等核心區寫字樓市場空置率均持續上升，上月份整體寫字樓租賃市場錄得91,900方呎的負吸納量，導致整體空置率升至5.9%，最少是過去5年新高。

若以區域劃分，中環寫字樓市場自2018年10月以來每月均錄得負吸納量，11月空置率更升至逾4年高位，達到3.5%，比10月的3.3%進一步上升，亦比6月份反修例運動開始時的2.3%大幅上升。尖沙嘴的空置率則由10月份的3.5%升至11月的3.9%；至於空置率最高的九龍東，11月底數字為12.8%，則比10月的12.9%輕微下跌。

國信證券「縮皮」轉租太古廣場

租金方面，在空置率上升的情况下，11月寫字樓租金跌勢持續，每月平均租金按月下跌0.6%至每方呎73.9元。仲量聯行商業部主管鮑雅歷指出，上月租戶紛紛於區內尋求更具成本效益的辦公地點，除了租戶繼續傾向在中環區內物色更物有所值的辦公地點外，港島東和九龍東等非核心區市場空置率亦見下跌。該行表示，國信證券已從中環甲廈遷至太古廣場，涉約13,500方呎。據悉，國信證券曾於2014年以277萬元租用國金二期高層全層，面積約2.2萬方呎，但今年10月前遷出，以約200萬元轉租金鐘太古廣場一座，樓面涉13,500方呎單位，呎租約150元水平。

恒藝珠寶中心5年蝕一成沽貨離場

買賣方面，仲量聯行大中華區和香港研究部主管黃志輝表示，由於內外環境因素繼續影響投資氣氛，寫字樓市場持續淡靜，最近成交均以折讓價售出。不過，鑑於香港樓市在受壓下仍能維持穩健，故現時大部分潛在買家均持觀望態度，預計明年本港寫字樓市場將聚焦具增值潛力的物業。

另外，工廈市場亦見蝕讓，萊斯物業高級物業顧問李文偉指出，紅磡鶴園東街恆藝珠寶中心高層單位，面積約1591方呎，原叫價1100萬元，最新減價300萬元或27%，以800萬元成交，呎價5028元，低市價約兩成。

原業主於2014年以920萬元購入，持貨5年，現帳面蝕120萬元或13%離場。