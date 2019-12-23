海璇首推海景特色戶 聖誕招標

新地上周六晚上載海璇最新一份銷售安排，推出4伙於聖誕節（12月25日）當日起，至明年3月31日，每日下午2時至5時招標3小時，有關單位包括1座17樓A室（全層一伙），實用面積2083方呎，連456方呎平台，四房雙套連按摩浴池設計，而1座18樓A室（頂層全層），實用面積則為2134方呎，同為四房雙套單位，連1155方呎天台。另外兩個單位則是2座18樓A、B室，A室實用1599方呎，B室實用1467方呎，同為四房雙套標準戶型。

一手周末僅沽21伙 近3個月低

聖誕長假逼近，周末一手成交約21宗，較對上一周同期再跌逾一半，並為近3個月新低，其中新地南昌站匯璽及匯璽III周末期間均錄成交，其中匯璽連沽3伙低座大單位，實用1896方呎的日鑽匯9樓及11樓A室，以5029.14萬及5233.51萬元售出，實呎26,525及27,603元；實用1624方呎的11樓B室，以4356.61萬元售出，實呎26,826元，有傳上述3伙由同一組買家購入，共作價1.46億元。

另外，成交紀錄冊資料，恒地（0012）北角君豪峰23樓G室，實用301方呎，一房間隔，原由買家今年6月以791.35萬元購入，惟日前取消交易，若以已支付的樓價10%訂金計，估計遭發展商殺訂逾79萬元。