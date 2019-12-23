十大屋苑周末3成交 8屋苑「捧蛋」

事實上，上周末10大屋苑中，除港島區有兩個屋苑錄得成交外，其餘8個屋苑，包括鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園均「捧蛋」。

太古城3房海景連約2250萬易手

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，昨日適逢冬至，睇樓客暫時擱置睇樓活動，加上市場未有進一步利好消息，買家未有動靜，臨近年尾交投偏靜，買賣雙方持續拉鋸，相信農曆新年後交投才活躍，或會出現小陽春。美聯住宅部行政總裁布少明表示，臨近年底，放盤業主普遍觀察後市，未肯貿然大幅落價，導致買賣交投未見突破。

買賣成交中不乏減價個案，中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城美菊閣中層B室，實用1015方呎，3房套間隔，享全海景，年初叫價2480萬元，3月時提價至2550萬元連租約放盤，最終以2250萬元售出，減價300萬元或近12%，實呎價22,167元。原業主2014年1550萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利700萬元或45%。