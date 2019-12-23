內地家長逾萬租大興花園兩房

中原地產分行經理葉津榮表示，大興花園二期9座低層H室，實用面積419方呎，兩房間隔，剛以月租1.05萬元租出，呎租25.1元。葉津榮表示，租客為內地家庭，小孩在港上學，有感跨境上學舟車勞頓，最終於學校附近租樓。業主於今年10月以485萬元買入單位，收樓後不久隨即租出單位，租金回報2.6厘。

MY CENTRAL三房月租4.5萬

不過，部分豪宅要減價或以低價租出，中原高級分區經理歐陽嘉俊表示，中環MY CENTRAL極高層D室，實用827方呎，3房套間隔及工人房，以4.5萬元租出，呎租54元。業主於2017年11月以3556萬元買入，持貨2年，租金回報1.5厘。

另利嘉閣首席聯席董事張嘉榮稱，西半山殷然低層B室，實用588方呎，兩房間隔，原以4萬元租出，最新減價3500元或8.8%，以36500元租出，呎租62元。業主於2016年以約1501.4萬元購入，租金回報約2.9厘。

高爾夫．御苑開放式8500元租出

此外，利嘉閣首席聯席董事黃靜顏稱，粉嶺高爾夫．御苑7座高層K室，實用280方呎，開放式間隔，以8500元租出，呎租約30元。業主2017年10月以501.9萬元買入上述單位，租金回報約2厘。

大型屋苑方面，香港置業首席聯席董事曾家輝表示，荔枝角泓景臺3座高層A室，兩房間隔，實用面積約502方呎，業主以約1.9萬元放租約一個半月後接獲外區客洽詢，雙方議價後減價1200元或6%，以1.78萬元租出單位，呎租約35.5元。

泓景臺兩房減租6% 月租1.78萬

曾家輝又稱，單位原業主於2010年3月以約372萬元購入上述單位，現享回報約5.7厘。