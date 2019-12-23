私宅供應目標再降 業界料緩推地

發展局快公布新一季賣地計劃

事實上，發展局料短期內公布新一季度賣地計劃。據2019至2020年度賣地計劃，目前尚有9幅住宅地、3幅商業/酒店地，以及2幅商業地待售。9幅待售的住宅地中有數幅為「蚊型地」，包括旺角新填地街及上海街交界地皮、豉油街與上海街交界等；另有多幅港島區豪宅地皮亦待出售，包括2018年10月流標的山頂文輝道地皮、南區壽臣山南風道地皮，以及鴨脷洲海旁道地皮。業界估計，在樓市前景不明朗下，預計政府先推售中小型地皮，待市况轉佳後，才推售貴重豪宅地皮。

至於尚未推售的5幅商業地或商業/酒店地，當中4幅地皮是來自啟德發展區，並以啟德跑道區第4D區2號地皮（毗鄰為郵輪碼頭）的規模最龐大，業界人士估計，該地皮可建樓面逾240萬方呎，較南豐於2017年5月以逾246億元、每方呎樓面地價逾1.28萬元投得鄰近港鐵啟德站的啟德第1F區2號地皮，可建樓面約191萬方呎還要大，料為啟德發展區內最大的商業/酒店地。業界人士估計，地皮估值約150億至170億元，每方呎樓面地價約6000至7000元。