賣地全年破1300億創新紀錄 涉13幅地 近半屬百億地王

明報記者 甘潔瑩

若撇除加油站項目，政府今年先後成功出售11幅住宅地、1幅商業地及1幅商業/酒店地皮，賣地收入共1311.23億元，較去年推售15幅地皮（包括11幅住宅地、2幅工業地、1幅物流地及1幅數據中心地）、共涉802.78億元，按年增加508.44億元或63%，主要與今年內推售多幅市區罕有靚地有關。除東九啟德跑道區多幅百億住宅地王外，新地以破官地紀錄價422.32億元投得高鐵西九龍上蓋商業項目，亦直接推高全年的賣地收入。

新地近600億買地 佔賣地收入近半

自內地防走資潮後，中資來港買地近年已大幅回落，今年多幅地皮亦重回港資手上。除上述高鐵西九龍上蓋商業項目外，新地還於今年初以112.6億元投得啟德第4C區3號住宅地、及以逾63億元投得大埔白石角優景里住宅地，其中優景里地皮每方呎地價達6646元，每方呎樓面地價創白石角新高紀錄。新地今年先後投得2幅住宅地及1幅商業地，為庫房進帳598億元，成為今年購買官地涉銀最多的發展商。

此外，會德豐（0020）今年亦積極投地，先後牽頭與恒地（0012）、新世界（0017）、華懋、中海外（0688）、帝國集團、嘉華（0173）等組成不同的重量級財團，投得4幅啟德跑道區住宅地，共364.4萬方呎樓面、涉銀511.76億元，成啟德跑道區的大地主。

會德豐奪啟德4地成跑道區大地主

另值得留意，啟德跑道區住宅地備受發展商歡迎，同區的商業/酒店地則反應一般。政府今年先後推售啟德第4C區5號及第4C區4號商業/酒店地，前者因入標價未達政府底價而流標，而後者則曾於今年5月獲高銀金融（0530）以111.244億元、每方呎樓面地價12,888元投得，最終高銀卻於開標後28日、完成交易限期前，突指「社會矛盾和經濟不穩定」，決定「撻訂」，僅損失2500萬元按金。

啟德商業地撻訂流標成焦點

及後政府修改入標安排，估值逾4億元的官地，按金由2500萬元增加1倍至5000萬元，另中標者亦須於開標後的7個工作日內繳付中標地價的一成金額，而餘額仍維持開標後的28日內繳付全數。而啟德4C區4號商業/酒店地再推售後，惟入標價未達政府底價，最終仍未能成功售出。