湯文亮：預測樓市 如瞎子摸象

其實，這是十分正常，每個人睇每一件事物都有不同睇法，以加息為例，一般評論員都會話對樓市有不利影響，但亦有評論員話加息代表經濟上升，有利樓市。如果所有睇法都是相同，大家反而睇唔到危險，所以，市場上一定要有一些人持相反意見，大家反覆思考，自然會搵出一個正確答案。

生活環境不同 對樓市睇法各異

除此之外，各人的生活環境不同，對樓市睇法亦各有不同，現在一般物業投資者的實力都非常雄厚，他們會認為樓市沒有問題，如果樓價下跌，反而會趁低吸納，有人買樓樓市又點會下跌。不過，有很多人是用九成按保、「呼吸plan」甚至向財務公司借錢買樓，現在局勢不穩，他們想賣走手上的單位亦無人問津，而且他們認識的同輩亦有相同問題，所以，他們認為樓市一定會下跌。

至於銀行家就話樓市非常穩健，因為他們見到銀行按揭客戶不但沒有脫期供樓，而且還有資金買股票，債券或者其他金融產品，其實大家都知道，銀行對按揭貸款的批核是非常嚴謹，按揭客戶的財政一定很穩健，不能單以銀行家的說法作準。

如果問財仔，他們現在震過貓王，不少高成數按揭客戶供款有問題，就算收咗層樓返嚟都未必咁容易賣走，他們對外界說樓市沒有問題，對自己人就會話樓市冷若冰霜。

不要受他人說話影響買賣樓决定

不少評論員是非常主觀，當他們買樓之後樓市必升，賣樓之後樓市必跌。事實上，他們一定要這樣說，如果話樓市升而自己賣樓，一定會被fans質疑。

一般人與評論的心態有所分別，未買樓的時候就非常擔心，成日話「死啦死啦，樓市又升，成世都買唔到樓」；到買樓之後就非常憂心，見到中美貿易有摩擦，社運愈玩愈激烈，擔心樓價為此下跌，他們就會負上一身債。其實，大家不要以其他人的說話影響自己買樓或者賣樓决定，如果唔買唔賣，更加不用理會其他人點樣講樓市。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]