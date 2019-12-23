周顯：不去大銀行開戶 存戶仍有選擇

中資銀行不用想了，恒生是匯豐的子公司，算是一伙的，東亞究竟有沒有講過親中言論呢？我不敢肯定。

不過黃絲還很多選擇，例如台灣幫的富邦，我說上海商業銀行也是台灣幫的，朋友則說股東分散，不知邊個打邊個；馬來西亞的大眾銀行，美國的花旗銀行，王維基的HKTV Mall便是bank with花旗銀行，新加坡的星展銀行、華僑永亨，還有大新銀行和大生銀行，不過後者好像已不再開新戶口了。最後還有渣打銀行。

經濟圈存在 非常普遍

由此可以見得，不幫襯匯豐和中銀兩大集團，也還有很多選擇。不過，就作者本人而言，只有匯豐、恒生、中銀三個戶口，也不打算開第4個。至於公司戶口，則是匯豐、恒生、華僑永亨，因為開公司戶口非常繁複，再開都怕怕了。當然，我也不是黃絲，只是給他們多些選擇而已。

查經濟圈的存在，是非常普遍的事，當年左派從學校，到國貨公司，中資銀行，以至於學畫畫、學音樂的乜社物社，都是自成一個生態圈，現在不過是反了過來，由黃絲去組成另一個罷了。

[周顯 投資二三事]