張兆聰：社會趨平靜 希慎現價小注收集

整體來看，投資者對於後市看法仍然審慎。一方面，期指未平倉合約不多，仍維持在13萬多張，大戶未見上攻的部署，第二，大市急升到近28,000點後，不少股份動力均見放緩，好友並不十分進取。

以重磅股來看，騰訊（0700）是近期升市主力，但小時圖開始在高位轉為區間橫行，估計要在370元至380元水平整固一段時間。同時友邦（1299）、匯控（0005）、平保（2318）等表現都不慍不火。沒有領軍股份，短線仍以高位整固為主。但中長線來看，恒指徹底升破20周線並且到達通道頂部，若20周線明年首季轉升，技術上就很大可能出現中型升浪。現階段只能耐心等候方向，候低吸納是上策。

港資股股價偏弱 成買入機會

受社會事件影響，內地訪港旅客人數大跌，本港零售收租股重挫。雖然11月訪港旅客跌56％，為SARS以來單月最大跌幅，但隨着近期社會氣氛逐漸回復平靜，明年訪港旅客料將回升，但港資股股價仍然偏弱，成為了買入的機會。

希慎今年上半年收入為20.86億元，按年升9.1%，基本盈利13.94億元升8.9%。寫字樓租金佔比40%，這部分受到局勢的即時影響相對不大。商舖方面，由於集團主攻超高端品牌，影響一定會很大。但要留意，上半年此分部收入約10億元，當中按營業額收取的租金收入僅4900萬元，佔比僅5%。除非租客放棄按金離場，否則下半年核心收入和盈利影響仍然有限。

當然，收租股估值看當前租金和趨勢，租金下調是大勢所趨。根據仲量聯行最新數據，整體甲級寫字樓租金於10月按月下跌1.6%，跌幅為過去逾10年以來最高，平均呎租已跌至74.3元，而中環甲廈租金跌幅最高，下跌2.3%至平均每方呎122.1元，同時空置率亦升穿3％，為2015年3月以來最高。

但要留意，中環呎租高得驚人，在社會運動前已有租客遷往銅鑼灣、東區等非核心商業區的趨勢，近月局勢動盪更是加速遷移，當前租賃成交達70％來自非核心商業區。希慎中期業績時亦表示，高盛的後勤部門已承租了利園3期的5層樓面。

希慎應可隨基本因素改善回升

至於零售及商場，大家都沒有水晶球，難以估計明年是何光景。但本欄早前建議低吸的利福（1212）近期也轉強，由低位8元以下升至9元以上，開始突破低位區間，而九倉置業（1997）、周大福（1929）等都見轉強。希慎作為最高端、受影響最大的零售收租股，這一刻仍落後於同業，但大勢應可隨基本因素改善而反覆回升。

估值低殘 頗充分反映租金下跌

論估值，希慎預計今年每股基本溢利應可達2.2元至2.4元，市盈率約12倍至13倍，以收租股來說是很低殘，也就租金下調30%甚至更多作了頗充分反映。

從另一角度看，希慎歷史股息率迫近5厘，歷史上僅2001年、2002年本港經濟大衰退，2008年、2009年金融海嘯高於5厘。現在是利淡已盡，等待利好的時間，現價可小注收集。

[張兆聰 還看今朝]