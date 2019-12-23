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經濟
2019年12月23日星期一
劉思明 技術取勝
投資策略
8銀手機開戶 7未能辨識新身分證 科技界：防偽特徵更強 沙盒測試需時
德勤：傳統銀行應設更多服務場景 增吸客機會
港社運影響 澳門酒店聖誕入住率料八成
習近平到訪加強保安 瑞信：本月賭收跌15%
GEM板新股數量7年低 「啤殼」活動降溫 上市公司爆逃亡潮
新經濟新股集資升兩成 阿里佔逾半
國儲能源債務違約 港集友工銀受牽連
國儲能源四大股東皆國企 去年78億債違約
澳能建設：澳門新工程規模大 續增聘
九成信貸擔保啟動 陳茂波：已收數十宗申請
張兆聰：明年股市或非理性亢奮
張兆聰：社會趨平靜 希慎現價小注收集
技術取勝：會德豐短線或高位整固
劉思明：淡市不淡 好友隨時突襲
周顯：不去大銀行開戶 存戶仍有選擇
湯文亮：預測樓市 如瞎子摸象
賣地全年破1300億創新紀錄 涉13幅地 近半屬百億地王
私宅供應目標再降 業界料緩推地
內地家長逾萬租大興花園兩房
十大屋苑周末3成交 8屋苑「捧蛋」
海璇首推海景特色戶 聖誕招標
今年億元舖成交89億 按年跌七成
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技術取勝：會德豐短線或高位整固
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【明報專訊】普拉達中線35元沽壓大（圖）
藥明康德倘守底部續尋頂（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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