張兆聰：明年股市或非理性亢奮

在股市牛氣沖天的背後，有兩個有趣的現象。一個是美股不斷新高，同時債息不斷走高，升破1.9厘逐漸迫近2厘水平；另一是中國經濟理應見底回升，這也是市場共識，債市交易員也期待債息上升有更好的入市位，結果債息不斷下跌，上周五未降LPR利率，但10年期國債收益率依然錄得1個月最大跌幅。

從債市的反應來看，投資者是真的看好美國經濟和企業盈利，對中國經濟仍有保留。因此不斷將資金從美債轉移至美股。內地股市同樣牛氣衝天，很多中小型股份都能抽升多倍回到2015年的高位，但這更多是依靠流動性推動，估值擴張多於盈利增長。事實上，不少當炒的股份市盈率動輒過百倍甚至過千倍，一個概念就可炒升幾倍，情况頗像2015年。只是今次沒有了場外融資，大家也真的相信很多股份前景極美好，故今次升市可持續性更高、泡沫程度可以更高。

明年5G應市 相關股料起飛

其實現在的設局與2000年科網時頗相似。當年美國聯儲局因LTCM意外倒閉而大幅減息，類似今年連續減息3次，為經濟買一個保險。市場本就對互聯網概念趨之若鶩，利率下降後就更加進取，最終形成科網大泡沫。當時就連炒的人、企業高層也相信自己是科技奇才。現在因貿易戰而減息，歐美央行齊放水，支撐全球經濟的美國消費和中國樓市都安然無恙。既有央行提供源源不絕的流動性，經濟也是平穩向好，再加上明年就是5G開始應市的元年，這就類似是一條導火線，大家都不知有何商機，但都爭先恐後地炒作，由半導體、手機設備、積層板、各類型電子產品部件都起飛。筆者認為市况仍可穩步上揚，直至通脹出現，又或者內地違約問題大規模爆發；感覺明年股市有機會出現非理性亢奮。

fb屢創52周新高 本周加倉

本周會買入80股facebook。facebook是FANG中走勢最強，近日屢創52周新高，與歷史高位也僅一產之遙。要留意，facebook近期也月利淡消息，例如參議員批評用戶關掉定位功能後仍能取得用戶位置，以及2.7億用戶資料外洩等，但無阻股價不斷向上。始終facebook坐擁逾20億用戶，廣告手法亦不斷推陳出新，若5G到來，由社交平台進一步發展至電商、短視頻等潛力亦大。

[張兆聰 穩增長百萬倉]