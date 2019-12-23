澳能建設：澳門新工程規模大 續增聘

部署競投新填海區工程

澳能營運總裁林國華稱，截至6月底止中期業績，集團手頭待完成工程合約逾4.6億元（澳門元‧下同），連同新簽合約還在增加，工程合約總值已逾9億元。按業務劃分，鋼結構工程佔比達50%至60%，高壓電力相關機電工程佔比約20%至30%，餘下為設施管理服務，整體業務毛利率達16.6%，期望未來毛利率可以維持相若水平。除賭場及綜合度假村繼續繼續批出鋼結構工程，他指出，新填海的新城A區上的公屋、高壓電力設施及學校建設項目即將啟動，集團正着手部署落標參與區內學校工程競投。

隨着澳門準備建設第4條跨海大橋及離島醫院，另有其他新填海區上新項目推出，林國華說，工程規模數以十億元計。他更預期，博彩公司還在建設新項目，加上原有項目重新裝修、加建及翻新，均有望提升澳能的設施管理業務，因此不愁沒有工程批出。澳能承建的賭場項目，更不限於持股兩成的股東新濠國際（0200）主席何猷龍旗下相關工程。

管理設施增收入 爭取派息

雖然澳能現時已有逾百名管理人員及200至300名直接聘用勞工，但是他認為，為應付新工程所需，將持續增加人手。連同上市集資所得及經營業務所得現金流，他相信足夠應付新項目所需。與維修相關的設施管理業務，更令按月取得經常收入。在現金流許可下，集團會爭取派息。