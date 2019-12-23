澳能建設：澳門新工程規模大 續增聘

【明報專訊】澳門經濟近期持續放緩，但是在當地以承建新濠博亞旗下水舞間及摩珀斯等鋼結構工程聞名的建築商澳能建設（1183）表示，集團業務未有太大影響，反而預期當地賭場及綜合度假村對鋼結構工程需求持續，加上新填海區將啟動建學校及公屋計劃，新基建工程規模亦較前為大，有需要不斷增加人手，迎來新工程落標機會。
部署競投新填海區工程
澳能營運總裁林國華稱，截至6月底止中期業績，集團手頭待完成工程合約逾4.6億元（澳門元‧下同），連同新簽合約還在增加，工程合約總值已逾9億元。按業務劃分，鋼結構工程佔比達50%至60%，高壓電力相關機電工程佔比約20%至30%，餘下為設施管理服務，整體業務毛利率達16.6%，期望未來毛利率可以維持相若水平。除賭場及綜合度假村繼續繼續批出鋼結構工程，他指出，新填海的新城A區上的公屋、高壓電力設施及學校建設項目即將啟動，集團正着手部署落標參與區內學校工程競投。
隨着澳門準備建設第4條跨海大橋及離島醫院，另有其他新填海區上新項目推出，林國華說，工程規模數以十億元計。他更預期，博彩公司還在建設新項目，加上原有項目重新裝修、加建及翻新，均有望提升澳能的設施管理業務，因此不愁沒有工程批出。澳能承建的賭場項目，更不限於持股兩成的股東新濠國際（0200）主席何猷龍旗下相關工程。
管理設施增收入 爭取派息
雖然澳能現時已有逾百名管理人員及200至300名直接聘用勞工，但是他認為，為應付新工程所需，將持續增加人手。連同上市集資所得及經營業務所得現金流，他相信足夠應付新項目所需。與維修相關的設施管理業務，更令按月取得經常收入。在現金流許可下，集團會爭取派息。