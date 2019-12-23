國儲能源四大股東皆國企 去年78億債違約

不過，國儲能源最終不單未能成功買下中環中心，其後更爆出資金問題。2018年2月，市傳國儲能源因為融資及匯款遇阻，令其需要退出中環中心的交易，其原本承擔的部分，要由財團其他成員，以及引入世茂（0813）主席許榮茂和金利豐（1031）行政總裁李月華去接手。此外，同年5月國儲能源一筆3.5億美元離岸債未能依期還本付息，更因此觸發其他票據交叉違約，涉及金額高達10億美元（約78億港元）；當時國儲能源有意出售上海國儲能源95%股權去融資解困，但最後撤銷出售計劃，事隔一年後，上海國儲能源就發生貸款違約。

TVB買債損手 減值虧損2600萬

另一被人忽略的是，近年投資失利、負面消息多多的電視廣播（TVB）（0511）也跟國儲能源扯上關係。當市場焦點集中在TVB投資星美（0198）債券損手，其實TVB也有投資國儲能源發行的美元債券，雖然金額只是1200萬美元（約9360萬港元），但TVB去年仍要為這項投資作出減值虧損2600萬元。