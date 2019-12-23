國儲能源債務違約 港集友工銀受牽連

涉23家銀行 遍及中港澳台

國儲能源4億美元貸款違約在本月初率先由台媒《台灣經濟日報》揭發，報道指出，從台灣多家銀行高層證實，上海國儲能源一筆4億美元的3年期銀團貸款將於明年到期，但對方10月及11月連續兩個月未有依期償還本息，同時未償還本金餘額至少還有九成，因此部分銀行可能要因此在明年作出撥備。

據報道，參與上海國儲能源銀團貸款的銀行共有23家，遍及中港澳、台灣及歐洲銀行，其中台灣有11家銀行；有指由於上海國儲能源母公司國儲能源股東擁有國企背景，開出的息率吸引，加上又有內地四大行、香港及亞洲地區銀行參與，因此台灣的銀行也趨之若鶩。本報從《台灣經濟日報》獲得的部分銀行名單中進一步發現，在港的集友銀行與工銀亞洲，與澳門大豐銀行和中行（3988）澳門分行、內地的工行（1398）、民行（1988）、興業銀行，以及阿聯酋杜拜國家銀行也在銀團之中。

對於是否捲入上海國儲能源貸款違約事件和涉及貸款額，本港曾向集友銀行與工銀亞洲求證，但截稿前兩家銀行仍未有回覆。

台金管會：國儲能源出面擔保 積極協商

另一方面，台灣金管會銀行局副局長莊琇媛已經證實，11家台灣銀行對上海國儲能源的貸款確實出現問題，貸金額達到51億元新台幣，折合約1.69億美元（約13.2億港元），相當於總貸款額逾40%。莊琇媛表示，現時母公司中國國儲能源已為貸款充當擔保人，並與各銀行積極進行債務協商，銀行亦已提出，要求上海國儲增加擔保資產、提出新的還款計劃。至於銀行的實際損失還要視乎債務協商結果，銀行局將密切關注。