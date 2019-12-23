新經濟新股集資升兩成 阿里佔逾半

上市B股增八成 集資額相若

去年上市生物科技股中，歌禮製藥（1672）及信達生物（1801）集資額高達30億元至40億元，今年只有復宏漢霖（2696）可與其媲美。各界對新經濟股有不同定義，本報統計兩年新上市科網股、醫藥股、金融科技股，及業務模式包含新經濟概念股份，計入生物科技股，截至上周五，今年主板共計有28隻合乎「新經濟」定義新股，去年則有26隻。相應集資額今年及去年分別為1449億元及1208億元，按年增加兩成。但除去阿里「效應」，集資額僅有去年三分之一。

歷經2017年新經濟股瘋炒及去年小米（1810）大跌，今年新經濟股表現仍屬平穩，市場亦明顯追捧生物科技股，截至上周五，今年上市的B股累積平均升幅近5%，去年則為約1%。第一上海首席策略師葉尚志表示，投資者早年曾對新經濟概念股有偏高期待，但未能見到業務支持，取態則偏向理性。

他認為，今年上市生物科技股數量大增，部分由於投資者逐步熟悉這一概念，亦因為今年出現一級市場融資難的情况。他表示，相信未來「B字頭（生物科技股）」依然可作為新股市場選擇之一，對於其他新經濟股股份，明年仍要關注業務基本面。