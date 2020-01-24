GEM板新股數量7年低 「啤殼」活動降溫 上市公司爆逃亡潮

明報記者 馬迪帆

過去兩年可算是GEM的「黃金時代」，2017及2018年合共多達155間公司上市，佔目前GEM上市公司總數高達四成；不過，港交所（0388）先在去年修例，收緊GEM轉往上市的手續及要求，堵塞有意以較低成本「啤殼」、再轉往主板上市的公司去路；今年收緊借殼上市規則，限制公司控制權變動後36個月內，不可建議出售大部分業務；加上去年開始推出的快速除牌制度，亦令業務不振的公司面對除牌風險，對貨架上的殼股亦構成威脅。

內地資金收緊 殼股需求幾消失

有熟悉殼股活動的證券界人士認為，港交所的措施是「辦法總比困難多」，但最重要是過往作為殼股主要買家的內地資金被收緊，一下子需求接近消失，即使主板殼股亦乏人問津，GEM更難覓買家。他指出，目前仍有不少「殼股」繼續申請上市，不過大部分是去年底至今年初啟動的項目，「成本已經出咗，都要硬着頭皮做落去」。

要觀察市場上造殼活動變化，可以透過過往一向是啤殼「重災區」、集資額較細小的建築工程股上市規模略知一二。綜合兩年GEM及主板資料，去年兩板共有31隻小型建築股上市，其中12隻來自GEM。今年小型建築股共計僅有17隻，其中2隻在GEM上市，總計吸納資金約21億元，不足今年新股市場集資額1%。

事實上，因市場近年已積累相當數量殼股，要消化「庫存」仍需一段時間。今年雖仍有借殼上市個案，但已大幅減小，例如去年主板上市的泓贏控股（1735），掛牌約一年半後即由內地商人余竹雲買下，改名中環控股，料未來業務亦會轉型至內房發展，至於線圈製造商桐成控股（1611），今年則賣殼予內地數字貨幣交易所，改名火幣科技。

業界：殼股上市數量 料續低水平

宏高證券投資經理梁杰文表示，近年殼股確實有減少趨勢，但未稱得上是「絕迹」，因仍有「蚊型」公司持續上市，相信背後是因為有公司已搭建好殼股架構、聯絡好承銷商，因為「洗濕個頭」仍要繼續上市。不過他表示，未來一至兩年殼股上市數量將維持在低水平。

至於生機不再的GEM板，梁杰文直言，交易所未能採取長期發展的策略，才令GEM落到今日的地步。他表示，現時GEM上市門檻亦不高，公司稍為「粉飾」就可上市，而料市場對GEM較差的觀感未來仍將會繼續下去。