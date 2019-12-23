港社運影響 澳門酒店聖誕入住率料八成

本報翻查各大澳門酒店預訂情况，今年聖誕節及新年當地酒店爆滿情况不及以往，除銀河娛樂（0027）旗下星際酒店繼續爆滿外，其餘酒店大多均有房供應，當中大部分遊客集中在12月31日大除夕當晚訂房（見表）。至於過往每逢節日假期均見爆滿的酒店如悅榕莊，今年在聖誕節日後至大除夕期間，罕見有房供應，為該酒店開業多年來少見。

威尼斯人房價較去年微升3.1%

整體酒店房價叫價亦不及去年進取，以金沙中國（1928）旗下威尼斯人為例，12月25日的最低房價為3348元，較去年同期微升100元，加幅只有3.1%。就算向來在聖誕及新年檔期房價定價進取的新濠博亞旗下影匯，加幅亦不如去年。過往聖誕及新年期，澳門整體酒店房價會較平日提高逾倍，但是相比去年出現加價超過兩倍的情况，則明顯減少。

澳門旅遊業議會會長胡景光表示，澳門酒店業在聖誕及新年檔期以接待港客為主，整體預訂率已達七成至八成，當中金光大道的酒店因為聖誕氣氛較濃厚，預訂情况較理想，比平時周六、周日為佳。反而澳門半島的三星、四星酒店仍然有房間供應，房價亦與平時周六、周日差不多。

相對去年聖誕及新年檔期酒店入住率高達九成而言，他指出：「因應香港的社會運動情况，業界會將今年同一檔期的入住率稍為下調，估計可維持八成。」

實德環球：貴賓博彩跌幅收窄

實德環球（0487）副主席馬浩文稱：「在貿易戰氣氛緩和下，市場氣氛好些，相信聖誕及新年檔期的酒店入住情况會比較好。」他估計入住率會達八成至九成，房價只較去年稍加一點。至於香港受社會運動影響下，港客或因在外國讀書的子女未必返港，部分家長轉赴外國探望子女，致影響部分港客訪澳，但亦見部分港客見澳門聖誕氣氛較濃，相對香港市道常受示威活動衝擊下，寧願赴澳度假。在博彩行業方面，他認為貴賓博彩跌幅收窄，並有望見底橫行，加上中場增長動力保持，會分別見高單位數、低雙單位數增長，氣氛會轉好。