德勤：傳統銀行應設更多服務場景 增吸客機會

德勤管理諮詢服務合伙人冼君行表示，面對虛擬銀行即將面世，傳統銀行近年已加速應用如人工智能（AI）、區塊鏈（Blockchain）等科技，但他認為雙方最大差別在於傳統銀行仍「以產品作招徠」，例如以各類投資或理財產品吸納客戶，需更多考慮成本效益；虛擬銀行因不設分行，集中利用科技「提供不同服務場景」，如透過對接第三方API尋找服務接觸點，並在業務、定價及生態圈等方面推陳出新。

隨着虛擬銀行出現，向來融資困難的中小企或將成為其目標，他認為，傳統銀行必須承擔更大風險，才能吸納「信貸長尾」客戶群，銀行不能再單靠收入證明或抵押品估值作貸款基準，應多利用大數據作風險分析。不過，他強調技術只是其中的推動器，傳統銀行應該與不同類型公司合作建設更多服務場景及客戶接觸點，才能保持競爭力。

龐寶林：虛銀市佔率或達10%

談及銀行業的未來趨勢，亞洲金融科技師學會創辦人兼主席龐寶林表示，虛擬銀行不僅能掌握客戶實時數據，更強調24小時交易運作，相信未來虛擬銀行將由初期「吸客」為主，逐漸擴展至中產客戶群，預計未來5年虛擬銀行於香港市佔率或達10%，為傳統銀行帶來威脅。

他又稱，雖然傳統銀行已發展網上銀行，但仍需依靠分行並處理大量文書工作。不過他以渣打香港成立虛擬銀行「SC Digital Solutions」為例，認為部分傳統銀行已有意識走向數碼化，料未來或將全面發展並轉型成虛擬銀行。