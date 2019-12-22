後協議時代 中美關係何去何從？

1月簽署在望？據雙方此前公布的消息，第一階段經貿協議將包括知識產權、農業結構問題、開放金融服務、匯率、執行、商品採購等內容。根據協議，中國將大幅增加從美國進口農產品，如豬肉、禽肉等。中國還將從美國進口一部分小麥、玉米，也包括大米。

即使簽協議 僅屬「有限協議」

商務部新聞發言人高峰19日透露，中美正在就第一階段經貿協議簽署等後續工作密切溝通。美國財政部長姆努欽同日也表示，目前該協議正處於技術和法律審核階段，將於明年1月初簽署，他對此「非常有信心」。他還稱，美國總統特朗普遭眾議院彈劾不會對美國經濟政策和美中貿易談判產生影響。

在當前經濟下行壓力持續增加之際，中美如順利簽署第一階段經貿協議，對國內經濟、金融穩定都將帶來好處。眼下中國豬肉批發價雖有所下降，但因生豬產能無法在短期內恢復，肉價上漲潛在因素還在。大量進口美國肉類，可緩解中國豬肉等肉類產品的漲價壓力，為貨幣政策加碼打開空間。

另外，美國承諾將取消部分對華擬加徵和已加徵的關稅，並且會增加對中國輸美產品關稅豁免，這將提振中國外貿企業信心，促進中國對美出口重拾增長。然而對協議前景太過樂觀也不可取。儘管華盛頓方面泄露了協議的一些量化細節，但仍需等待正式文本，雙方可能還沒有完全平衡最後文本的措辭。

兩國關係難回到過去

從已披露的信息看，中方答應減少對美貿易順差的數量有限，美方答應下調加徵關稅的幅度也有限，而這都是雙方的核心關切之一，而且協議簽署後能否保證順利實施，達到預期效果，都還是未知數。

由此觀之，這份協議實為「有限協議」，只能說中美貿易戰暫時不再升級，完全「停戰」為時尚早。更何況，如今遏制中國發展幾乎成為美國朝野共識，短期內難有顯著改變，今後一段時間雙方各種摩擦衝突仍不會少。高層此前的表態也表明，中國已意識到中美關係難回從前。中央經濟工作會議明確提出，當前「世界大變局加速演變的特徵更趨明顯」，全球動盪源和風險點顯著增多，要做好工作準備。作為新興大國和守成大國的中美關係發生深刻變化，無疑是「大變局」的含義之一。

[馮其十 神州新形勢]