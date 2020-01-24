都會駅劈價353萬 業主止賺離場

2009年買入 至今升值逾1倍

上述大幅劈價逾350萬元的單位為都會駅2座低層連866呎平台戶，實用597方呎，3房間隔望園景，原業主於今年10月起放售，當時叫價1350萬元，放盤兩周後主動減價100萬元至1250萬元，惟仍未獲洽詢，至本月連減兩口價至1050萬元，終獲準買家還價，雙方議價後以997萬元易手，累積減價353萬元或26%，折合實呎1.67萬元。原業主於2009年6月以475萬元購入，持貨10年，帳面獲利522萬元，物業期內升值約1.1倍。

德福2房劈價百萬元沽

另青衣盈翠半島亦錄劈價成交，市場消息指，該單位11座高層F室，屬實用772方呎套3房戶，原業主早於反修例運動前、約今年4月放售，當時叫價1780萬元，因應市況而數度減價，最終於近日以1548萬元易手，累積減價達232萬元或13%，折合實呎約2萬元。原業主於2003年以376萬元購入，持貨16年，帳面獲利1,172萬元或3.2倍離場。

屬上車盤的九龍灣德福花園，新近錄得一宗減價成交，市場消息指，I座低層12室，屬實用517方呎2房戶，原業主於上月初起放售，當時叫價820萬元，至11月輕微減價20萬元至800萬元放售，至近期獲新買家垂青，雙方議價後，以720萬元易手，累減100萬元或12%，折合實呎13,926元。原業主於2014年11月以547.5萬元購入，持貨5年，帳面獲利172.5萬元，物業升值32%。

愛海頌再錄撻訂 料殺訂44萬

至於一手市場方面，長實（1113）及市建局合作發展的深水埗愛海頌，再錄撻定個案，該單位為2座38樓F室，屬實用487方呎2房戶，於本月15日以876.5萬元、實呎17,998元售出，並於日前終止交易，料買家遭發展商殺訂5%，即約43.8萬元。資料顯示，愛海頌自今年10月起開售至今，共錄得4宗撻訂個案。