老牌玩具齊慶生 重新包裝迎合時代 特別紀念版網購吸引力更大

資料來源：《華爾街日報》

品牌諮詢公司Metaforce聯合創辦人Allen Adamson稱，懷舊永遠不是向孩子推銷玩具的賣點，孩子都喜歡新玩具，但對玩具製造商來說，重要的周年紀念較容易吸引網上消費。他指消費者愈來愈少逛實體店，因此一些知名品牌在網上零售較容易喚起消費者記憶，吸引父母買給他們的小孩。

玩具行業顧問Chris Byrne稱，為老牌玩具推出特別版有一定的挑戰，因為很多玩具經歷時日的變遷而有很大的改變，2019年和1959年的芭比娃娃是兩種不同的產品，60年前的芭比娃娃粉絲是8至10歲的女孩，如今喜歡芭比的女孩可能只有4歲，不懂欣賞芭比的時尚搭配。

玩具商也不希望一些經歷時間考驗的經典玩具變得過時。今年很多特別版玩具都只會在包裝上註明自己的歲數，拆開玩具後就不會再標示其悠久歷史。這做法既可透過包裝吸引喜歡懷舊的成年人購買，同時不讓拆開玩具的孩子看到歷史陳迹。營銷公司BrainReserve指出，這做法既可培養年紀小的客戶喜歡老品牌，使客戶對品牌的忠誠度由祖父母延伸至父母及子女，代代相傳。

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