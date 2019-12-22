澳門新任特首賀一誠：建立股市 現法律未配合

坦言欠法律配套 催促多年不果

這是繼澳門前經濟及財政司梁維特在10月份否認就成立股市向中央呈交報告之後，另一澳門政府高層就成立股市之說表態。賀一誠昨日接受當地傳媒訪問時說，澳門成立股市目前未具備條件，亦缺乏相關法律配套，經過多年催促亦只推出租賃法，在稅法、基金法及信託法仍然空白，因此要加快金融立法，待具備條件時才迎接建設。他認為，要作為金融中心或金融發展城市，須有法律支持。

相對發展金融需要普通法，賀一誠稱，澳門使用的是成文法，很多事情會無法預測，亦不可把未知的因素放在法律中，當出現問題時需要修改法律，難以配合市場發展。

此外，賀一誠亦透露未來發展方向，包括成立機構加強對政府成立的不同公共資本投資公司及基金監管。現時澳門在不同領域設有專屬的公共資本公司，例如澳門投資發展、澳門電貿股份等。

相對證券市場，已經起步的債券市場，經當地上市及發債，連同私人市場，在短短一年多已累計超過380億元，反映當地在證券以外的投資工具開始建立需求。

債市一年多發行規模380億

澳門債市未計何猷龍旗下黑桃資本的20億澳門元濠江債，單以去年尾成立的債市中華（澳門）金融資產交易股份公司，便在短短一年已經有共14隻債券產品完成融資及上市，涉值365.11億港元，涵蓋葡幣、港元、美元及人民幣債，並首見青島城市建設旗下香港註冊的香港國際（青島）在當地發債3億美元2022年到期的債券上市。同時最新發行的華發2億美元一年短期債，更首次落實一半公募融資，獲當地投資者及金融機構認購。