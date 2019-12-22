匯控利率業務高層 涉操縱價格被起訴

指示大量交易壓低掉期價格

涉及的債券發行人名為CFTC，當時與匯豐控股就一隻5年期債券與同期美元基礎利率的利率掉期交易合約，進行定價。CFTC指出，Christophe Rivoire在2012年7月指示交易員，通過交易來降低5年期利率掉期的價格，有助匯控取得更多利潤的訂價。該名交易員及後與經紀行售出大量掉期交易合約，操控合約價格在經紀商的系統中下跌，借此降低CFTC的交易價值。

CFTC在2016年就交易通知匯控，就掉期交易進行調查，當時匯控指會配合調查，CFTC現尋求取得禁令禁止Christophe Rivoire再參與市場，並尋求民事索償。匯控發出聲明，指以上事件為歷史遺留的問題，過去數年該行已明顯加強其合規程序，加強控制該行職員保持高操守標準。該行致力為客戶提供公平的待遇，並保障市場有序和公平地交易。

匯控：已加強職員操守準則

此外，英倫銀行早前指有服務供應商向避險基金泄漏預錄的新聞簡報會錄音，搶先得到市場敏感資訊以獲利，英倫銀行和金融行為監管局正進行調查。《金融時報》引述消息人士報道，匯控和摩根大通是兩間被調查的對象，兩間銀行向《金融時報》表示不予置評。

傳匯控摩通捲英央行泄密案

雖然英倫銀行沒有說明涉事的供應商名稱，不過消息人士指是一間不太知名的新聞提供機構Statisma News是調查的焦點。消息人士指，利用Statisma提供的聲頻，可比使用資訊提供服務的投資者享有領先幾秒鐘的優勢，足夠為高頻交易商和對沖基金提供優勢，而該行也有向大型銀行提供服務，亦有一些銀行因擔心或令聲譽受到損而拒絕使用。巴克萊銀行發言人指，該行並非Statisma的客戶。