美股續破頂 標指創兩年最長連升紀錄

另外，道指上升0.28%，報28,455點，納指上升0.42%，報8924點。

瑞信：明年底標指見3425點

Greenwood Capital首席投資官Walter Todd預期，從現在到年底沒有明顯事件會改變股市前進的方向。不過近期連升的趨勢，可能會使股市在下一個業績期開始後更難上升，屆時股市可能波動加劇。

不過，瑞信首席美股策略師Jonathan Golub認為，因為美國的利率和風險溢價處於歷史低水平，股市估值還繼續上漲，預計至2020年底標普500指數將升至接近3425點。另中美貿易戰談判取得首階段成果，花旗發表報告更預期，中國將向美國採購的農產品中，將涉額外採購320億美元的產品。

Nike早前公布在北美營收增長低於預期，周五跌1.2%。另外，美國鋼鐵因為預計第四季虧損大於預期，股價急跌10.8%。此外，經濟數據表現想理，帶動美匯指數上升0.31%，收報97.68點。

周五恒指夜期高水69點

恒指夜期周五最高曾升至27,982點，收報27,940點，上升0.49%，高水69點，港股ADR指數報27,878點，上升0.03%，比港股收市高7點。友邦保險（1299）ADR折合報80.36港元，比本港周五收市高0.57%；中國移動（0941）ADR折合報60.64港元， 比本港收市高0.45%；周五跑贏藍籌的中國聯通（0762）ADR折合報7.15港元， 比本港收市低1.4%。