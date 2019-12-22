直接上市熱門獨角獸 惹美證交關注 美媒：當局接觸Slack莊家 了解首日爆升資料

明報記者 歐陽偉昉

消息人士指，證交會向Slack上市時的做市商Citadel發出信件，要求提交有關Slack上市當日的訊息，例如上市前發出的電郵，以及Slack如何符合紐交所規則的訊息，另一間券商GTS亦收到相關要求。此外，證交會亦正調查其他「獨角獸」企業，即估值超過10億美元的初創企業，在過去數年首次公開招股的資料，不過報道未能知悉調查還涉及什麼公司，及所違反的條例，調查最終或不會導致落案檢控。

未悉調查對象涉及條例

證交會沒有回應傳媒就調查的查詢。Citadel向《華爾街日報》表示，Slack的直接上市，對於公司、股東和美國資本市場都是顯著的成就，因為直接上市有透明度和誠信，該行支持這種方法。紐交所母企洲際交易所發言人表示，紐交所重視以透明、公平和可靠的方法，幫助公司進入公眾市場。

做市商：直接上市具透明度

Slack為商用即時通訊軟件公司，在今年6月在紐約交易所直接上市，是繼2018年4月音樂串流服務Spotify後，第二家大型科網公司直接上市。Slack上市當日股價急升，開市創41.65美元，比上市參考價26美元高出六成。當日收報38.62 美元，亦比參考價高48.54%。去年9月Slack進行融資時，當時每股僅需11.91美元，換言之當時進入的投資者可賺2.24倍。不過在首日創出高位後，Slack持續向下，上周五收報21.51美元，比首日收市跌17.11%，低於上市時的參考價。

Slack首掛曾升六成 後持續下滑

彭博社引述市場人士認為，傳統首次公開認購收費高昂，而且往往低估公司價值，因此不少律師、做市商和投資銀行已花多年的時間， 研究直接上市作為替代方案。

因應直接上市有需求，紐交所曾向證交會建議擴大直接上市的計劃，除現行只可出售舊股外，更可讓公司以此方式集資，使募資成本較IPO低，納斯達克交易所11月亦曾表示將向SEC提交類似建議。不過本月初證交會已拒絕相關提議，紐交所表示將繼續就此計劃與證交會交涉，推出直接上市產品。